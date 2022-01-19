不想關！女通緝犯抓狂爆走 2名法警被揍鼻青臉腫

黎女於台中地檢署拘留室撒野爆走，中檢起訴聲明從重量刑。（記者張瑞楨攝）

2022/01/19 11:41

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市黎姓女子因竊盜被台中地檢署通緝，去年10月30日警方逮捕解送中檢歸案，他在中檢的拘留室內，打電話請朋友拿錢幫她繳納竊盜罰金未果，莊姓法警告訴她，如果不能繳清罰金，將發監執行，黎女得知自己恐入獄，突然抓狂大爆走，先是揮拳打莊員左臉，又企圖咬其他法警未果，再揮拳打另一施姓法警臉部，把兩名法警揍得鼻青臉腫。台中地檢署今天提起妨害公務罪公訴，並以黎女犯後態度惡劣等理由，聲明從重量刑。

起訴書指出，黎女被通緝後，去年10月底被警方逮捕，解送台中地檢署時，於拘留室向莊姓法警商量打電話，莊員通融他，不料，黎女打電話給朋友，請朋友籌措竊盜罪易科罰金的錢，卻說不清楚是一次繳納，還是分期付款，莊員告訴她，如果不能一次繳清，就得發監執行。

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得知自己可能會入獄，黎女情緒大爆發，整個人抓狂，要求法警讓她到拘留室外拿錢，且突然揮拳打中莊員的左臉，其他法警紛紛抓住黎女時，黎女又企圖咬人未果，又再揮拳揍施姓法警的臉部，導致兩人臉部受傷。

台中地檢署認為，黎女用暴力方式妨害法警執行公務，法警言語制止後，還是再用強暴手段妨害法警執行公務，嚴正妨礙公權力行使，且又否認犯行，將責任推諉給值班法警，犯後態度惡劣，聲明台中地方法院從重量刑。

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