警進屋處理父子爭執 碩士子狂罵「人渣、米蟲」被判刑5月

高市員警處理父子糾紛遭辱「人渣、米蟲」，被告遭判刑5月，他反咬警違法稱正當防衛聲請釋憲被駁。（資料照）

2022/02/14 09:13

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄一對葉姓父子在家起糾紛爭執，父報警後，派出所所長率同2名員警趕到，由葉父引領上樓入屋處理，其子認為警方是非法入侵住宅、強制罪未遂、妨害自由等行為，狂罵員警「人渣」、「米蟲」、「畜生」、「犯罪集團」等，辱罵過程全被密錄器錄下，被依妨害公務送辦，被告堅稱是正當防衞，反指警方密錄器影像是非法取得的非法證據，高雄地院法官未採納，判他5月徒刑，易科罰金15萬元，可上訴。

葉姓父子前年底在家起爭執，父報警處理，凱旋路派出所所長率2名員警到場，被告竟對執行職務的公務員當場辱罵「犯罪集團、他媽的、不要臉的東西」等語，被警方以妨害公務現行犯當場逮捕，他被逮捕後坦承犯意，當警方將他解送派出所製作筆錄期間，又接續辱罵員警「人渣」、「畜生」、「不要臉」、「你娘老xx」等貶損依法執行職務員警之威信及尊嚴，過程均被警方密錄成證據。

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被告矢口否認有何侮辱公務員犯行，辯稱員警是非法犯罪、非法搜索、非法入侵住宅、非法的強制罪未遂、妨害自由、妨害我的名譽，我說的話都是針對他們的犯罪行為所做的正當防衛，他主張檢方提出的證據通通沒有證據能力，反指警偵訊自白是非法凌虐取得，是遭警方逮捕解送過程中凌虐、非法使用戒具，且超過10小時才由檢察官訊問，父親的證詞只是傳聞證據，員警密錄器影像是非法取得，他聲請調查另一個密錄器。

法官調查員警確實依法執行職務，逮捕及解送被告過程中並無不當使用強制力等情，被告聲請調查證據「員警另一個密錄器的檔案全部出來」並無必要，不予准許。

法官並在判決書上與被告論法，被告葉男具碩士學歷，他具狀主張停止審判聲請釋憲，法官見解不同，支持讓第一審法官對於該類案件可行獨任審判，將更能投注心力在案情較為重大複雜案件之審判工作，對於司法資源將可作更合理、有效分配，裁定本件無停止審判聲請釋憲必要，況且本案最重本刑3年以下有期徒刑之罪，案情明確，並無行合議審判之必要，由本院依獨任審判已足。

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