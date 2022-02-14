為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    警進屋處理父子爭執 碩士子狂罵「人渣、米蟲」被判刑5月

    高市員警處理父子糾紛遭辱「人渣、米蟲」，被告遭判刑5月，他反咬警違法稱正當防衛聲請釋憲被駁。（資料照）

    高市員警處理父子糾紛遭辱「人渣、米蟲」，被告遭判刑5月，他反咬警違法稱正當防衛聲請釋憲被駁。（資料照）

    2022/02/14 09:13

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄一對葉姓父子在家起糾紛爭執，父報警後，派出所所長率同2名員警趕到，由葉父引領上樓入屋處理，其子認為警方是非法入侵住宅、強制罪未遂、妨害自由等行為，狂罵員警「人渣」、「米蟲」、「畜生」、「犯罪集團」等，辱罵過程全被密錄器錄下，被依妨害公務送辦，被告堅稱是正當防衞，反指警方密錄器影像是非法取得的非法證據，高雄地院法官未採納，判他5月徒刑，易科罰金15萬元，可上訴。

    葉姓父子前年底在家起爭執，父報警處理，凱旋路派出所所長率2名員警到場，被告竟對執行職務的公務員當場辱罵「犯罪集團、他媽的、不要臉的東西」等語，被警方以妨害公務現行犯當場逮捕，他被逮捕後坦承犯意，當警方將他解送派出所製作筆錄期間，又接續辱罵員警「人渣」、「畜生」、「不要臉」、「你娘老xx」等貶損依法執行職務員警之威信及尊嚴，過程均被警方密錄成證據。

    被告矢口否認有何侮辱公務員犯行，辯稱員警是非法犯罪、非法搜索、非法入侵住宅、非法的強制罪未遂、妨害自由、妨害我的名譽，我說的話都是針對他們的犯罪行為所做的正當防衛，他主張檢方提出的證據通通沒有證據能力，反指警偵訊自白是非法凌虐取得，是遭警方逮捕解送過程中凌虐、非法使用戒具，且超過10小時才由檢察官訊問，父親的證詞只是傳聞證據，員警密錄器影像是非法取得，他聲請調查另一個密錄器。

    法官調查員警確實依法執行職務，逮捕及解送被告過程中並無不當使用強制力等情，被告聲請調查證據「員警另一個密錄器的檔案全部出來」並無必要，不予准許。

    法官並在判決書上與被告論法，被告葉男具碩士學歷，他具狀主張停止審判聲請釋憲，法官見解不同，支持讓第一審法官對於該類案件可行獨任審判，將更能投注心力在案情較為重大複雜案件之審判工作，對於司法資源將可作更合理、有效分配，裁定本件無停止審判聲請釋憲必要，況且本案最重本刑3年以下有期徒刑之罪，案情明確，並無行合議審判之必要，由本院依獨任審判已足。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    不想關！女通緝犯抓狂爆走 2名法警被揍鼻青臉腫
    2022/01/19 11:41

    不想關！女通緝犯抓狂爆走 2名法警被揍鼻青臉腫
    派出所外罵警「有牌流氓」 酒客當場被依妨害公務上銬送辦
    2022/01/03 11:34

    派出所外罵警「有牌流氓」 酒客當場被依妨害公務上銬送辦

    日本人吃不胖的都市傳說 就靠這一味
    酒客喝醉與人亂嗆聲 還朝警眼睛噴辣椒水
    2021/12/30 16:39

    酒客喝醉與人亂嗆聲 還朝警眼睛噴辣椒水
    毒駕遇攔查謊稱拿菸卻開車逃逸 警員被拖行受傷
    2021/12/28 14:30

    毒駕遇攔查謊稱拿菸卻開車逃逸 警員被拖行受傷
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播