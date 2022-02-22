茶葉袋藏安毒 男搭高鐵「南毒北運」被起訴

監視器拍下陳嫌拉著行李箱買高鐵票，從外觀上與一般旅客無異。（記者徐聖倫翻攝）

2022/02/22 12:27

〔記者徐聖倫／新北報導〕扮旅客運毒！新北市刑警大隊日前掌握情資，31歲陳姓男子在去年底喬裝旅客搭乘高鐵從高雄運毒到新北，警方經過蒐證，調閱相關監視器，去年底前往板橋車站逮人，順利堵到出站的陳嫌，並在其行李箱搜出包成茶葉包裝的大批安非他命，全案依法移送，陳男也在本月初被新北地檢署起訴。

據了解，陳嫌平時無業，有多起毒品前科，警方透過偵辦的多起毒品案掌握情資，發現陳嫌自去年底開始南毒北運，從高雄進口安非他命北上販售，一般都是喬裝成旅客，帶著行李箱利用高鐵運毒，從外觀上還真的沒法分辨。

請繼續往下閱讀...

警方經過一個月的監控，調閱多支監視器，掌握陳嫌平時進出站時機，去年12月底警方伺機埋伏，順利在陳嫌步出板橋車站的高鐵月台時一舉將其擒獲，並在他的行李箱內搜出偽裝成茶葉包裝的安非他命，一共2公斤，隨後將陳嫌帶回偵訊。

偵訊時，陳嫌總是顧左右而言他，關於運毒販賣拒不承認，更不願意供出上游，態度乖張不配合，警方對此將持續追查。訊後，警方依毒品罪嫌，將陳嫌移送法辦，本月初陳嫌也遭到新北地檢署起訴。

新北市刑大毒品查緝溯源中心呼籲，運輸2級毒品安非他命為重罪，可處無期徒刑或10年以上有期徒刑，切勿因僥倖心理，一時的鋌而走險，而造成大半輩子在監獄裡度過。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

警方在板橋車站順利堵到出站的陳嫌。（記者徐聖倫翻攝）

警方在行李箱內搜出為裝成茶葉的安毒共2公斤。（記者徐聖倫翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法