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    墨西哥「教父」！前國防部長任內袒護毒梟還協助運毒

    被稱為「教父」的墨西哥前國防部長辛費戈斯（Salvador Cienfuegos），於任內運用權力來袒護毒梟還協助運毒。（路透）

    被稱為「教父」的墨西哥前國防部長辛費戈斯（Salvador Cienfuegos），於任內運用權力來袒護毒梟還協助運毒。（路透）

    2020/10/17 11:03

    〔即時新聞／綜合報導〕電影《教父三部曲》讓黑手黨的形象深植人心，而墨西哥如今也出現了被稱為「教父」的男子，那就是前國防部長辛費戈斯（Salvador Cienfuegos），他竟然在任內運用權力來袒護毒梟還協助運毒。

    據《路透》報導，美國紐約檢察官表示，近日在洛杉磯機場被捕的辛費戈斯，收受黑幫賄賂後允許特定幫派H-2 Cartel在其眼皮底下犯案，例如實施酷刑、謀殺等暴力活動，甚至協助尋找海上運輸路線來運送毒品。

    現年72歲的辛費戈斯，於2012至2018年間在墨西哥總統潘尼亞尼托（Enrique Pena Nieto）內閣擔任國防部長一職，潘尼亞尼托下台後許多助理或黨員被爆出犯下貪腐等案件。

    美國檢察官指出，道上人稱「教父」的辛費戈斯，與H-2 Cartel似乎有緊密的聯繫，雙方透過聯姻取得關係，並由辛費戈斯保護幫派運輸古柯鹼、海洛因、冰毒和大麻，而不會受墨西哥軍方的查緝。

    檢方透露，辛費戈斯還讓H-2 Cartel避開軍事掃蕩，並將查緝目標轉到敵對幫派身上。此外，在辛費戈斯任內，墨西哥軍隊疑似於2014年6月展開法外處決，直接槍殺22名幫派人士，2014年9月更發生43名學生和老師被綁架殺害的事件。

    目前辛費戈斯被紐約檢方指控犯下4項運毒和洗錢罪，將被拘留在美國接受審判，一旦罪名成立將面臨30年以上的有期徒刑。

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