太信導航！遊客合歡山追雪不成還刁車受困

高雄市許姓男子自駕從仁愛鄉廬山溫泉要到合歡山武嶺，結果誤信導航至屯原山區產業道路而受困。（仁愛分局提供）

2022/02/21 11:10

〔記者佟振國／南投報導〕導航又出包了！高雄市45歲許姓男子獨自開車從南投縣仁愛鄉廬山溫泉要上合歡山卻依照車上導航指示，一路帶往屯原山區的產業道路，道路狹窄難以迴轉又打滑，追雪不成反「刁車」受驚，幸賴波麗士大人及熱心農民出動農用機具協助才能脱困，否則不知該怎麼辦。

仁愛分局表示，來自高雄的許男，19日下午3點多獨自駕車欲從廬山溫泉循靜翠道路往翠峰到合歡山武嶺賞景，因路況不熟且誤信導航，開往廬山溫泉附近屯原山區的產業道路。

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產業道路陡峭狹窄，邊坡草地最近又因雨更加濕滑，車輛誤入進退兩難，不得已向警方請求協助。

平靜所派出所副所長陳明政及警員古皓瑋獲報前往處理，評估現地環境即使拖吊車能進入也難進行拖吊作業，商請附近農民駕駛農耕機幫忙將休旅車拖離造成打滑的長草區，才能順利脫困。

許男說，上合歡山追雪不成還「刁車」受困，但也感受到波麗士大人及村民帶來的溫暖。

仁愛分局表示，先前即有外地遊客從廬山溫泉要到合歡山，卻誤信導航至屯原山區產業道路受困的案例，建議一旦發現路越走越狹隘，且一直往偏僻山區，應儘快折返，詢問附近居民或報請警方協助指引方向，若真在山間迷路，可以把電桿號碼或附近其他明顯特徵告知警方，方便救援。

車輛受困地點拖吊車難以進入作業，幸好警方協請附近熱心農民以農用機具拖車救援。（仁愛分局提供）

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