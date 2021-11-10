又出這種包！3人騎機車熱血衝合歡山 下山沒油「刁車」…

3名新北市遊客分乘2台機車熱血衝合歡山，晚上下山騎到沒油「刁車」。（仁愛分局提供）

2021/11/10 19:09

〔記者佟振國／南投報導〕別再出這種包好嗎！3人昨天分乘2台機車，從新北熱血衝上合歡山，晚上下山沒油，山區加油站都已打烊，受困又冷又暗路旁，還好仁愛分局榮興派出所警員曾嗣翰巡邏經過，尋求家中有儲備汽油的居民協助，為3人解危。警方呼籲遊客，到高海拔山區活動，應注意油料補給無虞，以免「刁車」。

仁愛分局說，3名新北市遊客分乘2台機車，經台8線中橫公路到合歡山玩，昨晚循原路下山，行經台8線93.4公里處時，發現2台車都沒油了，受困高海拔山區，濕冷天氣讓3人凍到瑟瑟發抖。

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榮興派出所警員曾嗣翰執行勤區查察勤務結束後經過，看到3人神情慌張、手足無措，主動上前關心詢問，才知道他們「刁車」受困始末。3人原本堅持徒步到附近加油站買汽油，警員曾嗣告知距離最近的梨山、關原加油站，營業時間都只到晚上6點，若僱貨車將機車載下山，又非常耗時花錢。

曾嗣翰則是想到勤區內張姓居民為防範山區無預警停電，家中備有發電機，因此有儲備油料的習慣。張男得知3人困境，熱心無償提供油料，讓3名刁車騎士脫困下山，他們非常感謝警方與張姓居民協助。

3名遊客機車沒油「刁車」，還好有仁愛分局榮興派出所員警及熱心居民協助補給汽油，順利下山。（仁愛分局提供）

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