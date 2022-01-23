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    開「東瀛戰神」訪友好拉風 火車站旁刁車好尷尬

    員警當機立斷協助黃男將車輛先移至路邊。（警方提供）

    員警當機立斷協助黃男將車輛先移至路邊。（警方提供）

    2022/01/23 16:59

    〔記者許國楨／台中報導〕彰化縣黃姓男子，前天駕駛有「東瀛戰神」之稱的NISSAN GT-R跑車到台中訪友，沒想到愛車卻在半路罷工，還尷尬地卡在火車站周邊要道路中央，造成後方車輛回堵大塞車，員警得知修車師傅無法及時到場，當機立斷協助黃男將車輛移至路旁停放，讓車流恢復順暢，黃男也不斷感謝員警的協助。

    台中市第三分局立德派出所員警朱國彰、何誠晉，當天巡經火車站週遭的復興路、大智路口時，發現車輛阻塞情形嚴重，連忙下車察看是否發生交通事故，才會遭成車輛回堵，沒想到竟是一輛素有「東瀛戰神」之稱的跑車在路中拋錨，35歲黃姓車主一臉尷尬表示，愛車疑似引擎過熱無法發動，當下立即通知修車廠，但師傅還需要一段時間才能趕達。

    只是台中火車站周遭車流量本來就大，又適逢假日，黃男愛車直接佔據了一個車道，馬上造成塞車回堵情形，眼見修車廠無法立刻到場排除故障，員警當機立斷協助黃男將車輛先移至路邊，配合義交疏導排除交通阻塞，黃男對警方協助表達感謝，表示從彰化來台中訪友，一路上都沒有異狀，沒想到竟突然在路中間熄火，過去愛車不曾發生類似情形，保證一定會幫車輛做個詳細的檢查，對於造成大塞車也很不好意思。

    三分局表示，111年加強重要節日安全維護工作期間，警方持續落實治安平穩、交通順暢、民眾安心的工作主軸，讓民眾安心迎接新年，呼籲民眾駕駛汽機車外出時，務必事先檢查車輛狀況及油量，以免半路拋錨或發生事故，造成生命財產安全，另近日疫情出現變化，請民眾遵守相關防疫規定，外出時務必做好防護工作，保護自己也保護他人。

    員警當機立斷協助黃男將車輛先移至路邊。（警方提供）

    員警當機立斷協助黃男將車輛先移至路邊。（警方提供）

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