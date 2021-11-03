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    首頁　>　社會

    拖吊車也不救…露營「刁車」萬安溪床 警call怪手助脫困

    村民駕駛怪手助車脫困。（警方提供）

    村民駕駛怪手助車脫困。（警方提供）

    2021/11/03 18:05

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕國立屏東科技大學陳姓等4名大學生日前開車到屏東縣泰武鄉萬安親水公園，下到溪床上溯卻「刁車」，打電話向拖吊業者求救，但業者一聽到是萬安溪溪床，就以地點偏遠而且拖吊車也會受困婉拒，所幸獲報到場警方請來附近居民的小怪手，學生們才成功脫困。

    內埔分局泰武分駐所於10月29日18點22分左右接獲報案，泰武鄉萬安親水公園往山上，休旅車卡在溪邊，泰武所派遣警員翁仁祥趕往現場協助，發現受困4人是屏科大學生，陳姓男大生當天駕駛自家休旅車，載3名同學到萬安溪露營，但車子涉水刁車，無法自行脫困。

    4人說，其實有先向拖吊業者求援，但疑似地點偏遠，拖吊車也會受困，因而遭到婉拒，無奈下只好向警方求助，翁員後安撫他們情緒後，褪去鞋襪、捲起褲管下溪觀察受困狀況。

    翁員發現，休旅車並非4輪驅動，前輪陷入泥沙，他先行請陳姓駕駛上車踩油門，翁員與其他3人協力推車，仍無法脫困。翁員通報所內聯繫當地村民，駕駛挖土機前來相助，才順利將休拖出溪流脫困。4名大學生非常感謝警方立助化解危機。

    內埔分局長蘇偉荃呼籲，民眾駕車時對於自身車輛性能應有認知並注意路況，尤以山路、涉溪等，如無通過把握應立即迴避，以免憾事發生，警方則說，當地已多年未傳出有車輛冒險涉水而受困，呼籲民莫高估車輛性能而隨意開入溪床。

    休旅車前輪卡在泥沙礫石中動彈不得。（警方提供）

    休旅車前輪卡在泥沙礫石中動彈不得。（警方提供）

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