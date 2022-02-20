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    首頁　>　社會

    指明要「金的」！大叔找傳播妹作陪 「動作太超過」吃官司

    張姓男子去年到KTV喝酒時找傳播妹作陪，事前言明傳播妹純陪酒聊天，他酒後卻涉嫌環抱、親吻、撫胸，甚至還企圖觸摸下體，氣得傳播妹報警提告。（情境照）

    張姓男子去年到KTV喝酒時找傳播妹作陪，事前言明傳播妹純陪酒聊天，他酒後卻涉嫌環抱、親吻、撫胸，甚至還企圖觸摸下體，氣得傳播妹報警提告。（情境照）

    2022/02/20 17:39

    〔記者許國楨／台中報導〕張姓男子去年到台中市一家KTV喝酒時，透過經紀公司找來一名傳播妹作陪，儘管言明該名傳播妹僅是純陪酒聊天，但張男酒後為逞私慾卻在包廂內涉嫌對女子，環抱、親吻及撫摸胸部，甚至還企圖用手觸摸下體，傳播妹氣得逃離包廂後報警提告，張男也為此吃上官司。

    案經台中地院審理時，張承認涉案，並與女子和解，賠償協議金額，法官審酌，張經此偵審程序，已能知所警惕，不會再犯，全案依強制猥褻判刑7月，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，可上訴。

    據了解，按傳播妹的業界行規及術語，只要言明「金的」，意指小姐純陪酒聊天；「燒餅」則是小姐脫衣陪酒、陪搖；「油條」則是性交易，酒客若逾越雙方言明的尺度，傳播妹或所屬經紀公司往往選擇息事寧人，或是當場中止陪酒聊天，鮮少會有提告情形。

    判決指出，去年3月凌晨3時許，彰化縣張姓男子到台中市北區某KTV唱歌，透過經紀公司指名找來一名所謂的傳播妹作陪，期間張要女子坐在身旁，接著酒後張男為逞私慾，撫摸、親吻女子背部多次，女子以手撥開張雙手，並嗆聲「不要再抱我、親我、摸胸部」。

    未料，張不但不理會還繼續犯行，甚至企圖撫摸女子下體，女子氣得起身離開包廂，並報警處理；警方調閱監視器，並根據女子與經紀公司的通訊軟體截圖、女子證述、張的供詞等證據，認定張涉嫌強制猥褻，依法送辦。

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