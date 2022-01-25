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    猥褻女信徒後起乩「哥哥他知錯了」 宮廟男判8月還須賠償20萬

    李男趁女信徒在宮廟活動喝多了，將她帶往房間強制猥褻，得逞後突以乩童上身聲音說「哥哥知錯了」，刑事部分已被依強制猥褻罪判處8月徒刑，女信徒另提出民事求償，桃園地院近日判決李男須賠償20萬元。 （記者鄭淑婷攝）

    李男趁女信徒在宮廟活動喝多了，將她帶往房間強制猥褻，得逞後突以乩童上身聲音說「哥哥知錯了」，刑事部分已被依強制猥褻罪判處8月徒刑，女信徒另提出民事求償，桃園地院近日判決李男須賠償20萬元。 （記者鄭淑婷攝）

    2022/01/25 14:52

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕在桃園市住處經營宮廟並擔任乩童的李姓男子，趁女信徒在宮廟活動喝多了，將她帶往房間強制猥褻，得逞後突以乩童上身聲音，對女信徒說「哥哥知道他自己錯了，要妳好好休息」，還幫她蓋棉被後才離去，刑事部分已依強制猥褻罪判處8月徒刑，女信徒另提出民事求償，桃園地院近日判決李男須賠償20萬元。

    女信徒與李男認識已久，經常去宮廟參與活動，2019年10月間宮廟舉行慶典，李男見女信徒多喝了幾杯，熱心表示可提供房間讓她休息，豈料，李男將人扶進房間後竟成「狼」，將女信徒褲子脫下，躺在旁邊伸手亂摸、以下體磨蹭女信徒身體。

    女信徒控訴，當時她不斷翻身抗拒、警告「叔叔這樣是不對的」，李男都未停止，後來她趁對方睡著、打呼，拿起手機拍下李男手放在她胸口的照片，並傳訊給阿姨「來這裡救我」，試圖逃離時被醒來的李男抓回強吻，突然間李男以起乩的聲音說「哥哥知道他自己錯了，要妳好好休息」，幫她蓋好棉被就轉身離開。

    李男否認犯行，辯稱因熟睡才將手放在女信徒胸部，且當時他喝醉，縱有不當但無強暴、脅迫等行為，女信徒也無掙扎反抗、逃離現場舉動，反而留在床上休息及拍照。

    判決指出，女信徒前後指述一致、有蒐證照片，且當下曾傳訊阿姨求救，證詞應可採，此外，李男面對女信徒母親質問，曾道歉並回覆「對不起，可能是喝多了」、「真的喝多失態了，不會再發生了」等訊息，若沒有此事發生，怎不為自己辯駁，女信徒在過程中曾以翻身等動作反抗，李男辯詞不足採信。

    審酌李男行為造成女信徒精神上重大痛苦，以及雙方身分地位經濟等狀況，判決李男須賠償女信徒20萬元，可上訴。

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