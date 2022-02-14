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    傳播妹來太少成殺機？白牌車車伕被雙煞設局砍傷 警懷疑有隱情

    雙方當街扭打。（記者王冠仁翻攝）

    雙方當街扭打。（記者王冠仁翻攝）

    2022/02/14 14:50

    〔記者王冠仁／台北報導〕28歲楊姓男子平時開「白牌車」四處載客，也幫經紀公司載送傳播妹；他昨天凌晨被31歲樊姓、20歲洪姓男子設局約出來並被砍傷，他事後告訴警方，衝突起因是樊、洪曾叫10名傳播妹到KTV助興卻只來8位，2人在朋友前沒面子才找他理論出氣。不過，警方發現楊的說法不合理且一度不願報案，不排除全案有隱情，正深入釐清。

    警方調查，楊姓男子平時開白牌車四處違規攬客，也與多家經紀公司合作，幫忙載送傳播妹到各KTV、酒店或餐廳。昨天凌晨近5時，楊被樊、洪2人約到台北市峨眉街25巷口，他才剛停好車，樊隨即持刀跳進車內與他理論，他見對方持刀趕緊逃出車外，樊火速追上與他發生扭打，一旁的洪也隨即加入戰局。

    混亂中楊左手臂與背部被刀砍傷，樊、洪2人見他掛彩，隨即逃離現場。幸虧楊傷勢不嚴重，他見對方離去，隨後也自行開車前往醫院；院方見他受到刀傷，馬上通報轄區警方。

    據了解，楊面對警方詢問，聲稱是因為日前樊、洪曾打電話叫10位傳播妹，但最後卻只有8位到場，少了2名傳播妹讓他們在朋友前顏面盡失。樊、洪氣得打電話到傳播公司卻聯繫不上，只好將矛頭轉向幫忙載傳播妹的楊，雙方才會相約昨天凌晨談判；樊、洪要求退錢，但楊無法作主，雙方才會爆發衝突。

    警方在案發後調閱監視器畫面，發現樊、洪離去後，故意在附近胡亂繞路躲避監視器拍攝，隨後再返回躲藏的日租套房。但警方擴大調閱監視器影像，鎖定他們落腳處，昨天深夜11時許派員埋伏，趁他們返回日租套房時逮人。

    不過，警方發現，楊對於2嫌叫傳播妹的當天情況卻無法詳細交代時間地點，且對負責載運傳播妹的車伕要求退費也不合常理，警方不排除全案仍有隱情，除了將2嫌依強盜罪嫌送辦，也將深入追查雙方有無其他糾紛。

    楊男開車抵達現場。（記者王冠仁翻攝）

    楊男開車抵達現場。（記者王冠仁翻攝）

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