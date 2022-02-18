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    女孩工作截肢僅慰問金1萬！ 黃捷：別蠻橫欺負勞工

    苗栗女孩工作斷腿，只獲得一萬元慰問金，公司調解時只願賠十萬，引起撻伐。（記者王榮祥翻攝黃捷臉書、資料照；本報合成）

    苗栗女孩工作斷腿，只獲得一萬元慰問金，公司調解時只願賠十萬，引起撻伐。（記者王榮祥翻攝黃捷臉書、資料照；本報合成）

    2022/02/18 19:46

    〔記者王榮祥／高雄報導〕苗栗女孩工作斷腿，卻只有1萬元慰問金，還被踢出群組，遭嗆「截肢不嚴重啦」！高市議員黃捷今指出，資方總部在高雄核准，已要求勞工局進場稽查，全力為受傷勞工討回應有權利，不讓違法又冷血的資方，繼續蠻橫欺負基層勞工。

    黃捷說，昨日苗栗縣議員曾玟學接獲一件駭人聽聞的工傷事件，經她跟玟學了解後，發現資方總公司竟然是在高雄核准成立。

    她表示，當事人在苗栗擔任包裝工，但工作環境未盡工安保護責任，當事人不但曾被堆高機意外撞斷門牙，甚至發生安全裝置紅外線未正常感應，導致她的腳被運轉的1100公斤貨物，直接輾過截肢的意外事件。

    然後資方在工傷事發過後，不但沒檢討工安防護的問題，也不願意給職災報告書，甚至對著當事人嗆聲「截肢不嚴重啦！」、「只願意賠10萬元」後，就把她踢出群組。

    黃捷指出，稍早已聯絡高市勞工局，要求儘速協助調查工傷認定、並進場勞動檢查，避免公司脫產逃避賠償責任，也要求勞檢現場發現仍有安全設備不足，該停工就停工，該開罰就開罰。

    她強調，工傷意外令人痛心，會全力為受傷的勞工討回應有的權利，而不是讓違法又冷血的資方，繼續蠻橫地欺負基層勞工。

    苗栗女孩工作斷腿，只獲得一萬元慰問金，公司調解時只願賠十萬，引起撻伐。（記者王榮祥翻攝黃捷臉書）

    苗栗女孩工作斷腿，只獲得一萬元慰問金，公司調解時只願賠十萬，引起撻伐。（記者王榮祥翻攝黃捷臉書）

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