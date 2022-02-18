苗栗女工安意外慘遭截肢公司10萬就想打發 曾玟學揭慣老闆真面目

年輕女性小熙2021年底在苗栗一間公司發生嚴重工安意外，導致右腳截肢，資方只願給10萬補償。（翻攝曾玟學臉書）

2022/02/18 12:31

〔即時新聞／綜合報導〕年輕女性小熙（化名）2021年底在苗栗一間公司發生嚴重工安意外，導致右腳截肢，事後卻遭資方稱「截肢而已不嚴重啦」，還被踢出工作群組，資方也只願給10萬元補償。該案引發熱議，苗栗縣議員曾玟學也關注此案，更揭小熙本來應徵的是文書職，卻被調職為包裝工，在未經足夠員工訓練的情況下發生如此嚴重意外，籲請大眾關心此案。

綜合友人轉述小熙說法與曾玟學貼文，小熙在苗栗一間公司任職，2021年底操作公司的大型機台包裝塑膠粉，因為包裝袋破損，她上前塗漿糊時司機突然把貨載走，原本應該要有安全裝置的紅外線沒有感應到她，貨物開始運轉，讓小熙的腳卡進滾輪後慘遭1100公斤的貨物重輾。

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地方醫院設備不足，小熙被轉送台中的醫院，最後由醫師評估右腳截肢，屬於勞保失能給付標準中的6級傷殘。曾玟學指出，「當下公司不只沒有依法通報動部職業安全衛生中心，甚至繼續運作機台，破壞了現場狀況，正是在小熙送往醫院後，工廠才緊急加裝防護線」；術後3天，公司主管來探視並發給1萬元慰問金，主張沒有必要調解或賠償，小熙提出調解請求，委任律師詢問公司是否給予賠償與工作保障，公司也只願補償新台幣10萬元。

除此之外，老闆娘還稱「截肢而已不嚴重啦，裝個義肢就能走了」，態度令人心寒，資方以「公司利弊關係」不願發職災報告書，更將尚未離職的小熙踹出工作群組。調解失敗，小熙等了約一週後決定提告，該案經小熙友人協助曝光後引發熱議。

曾玟學表示，「小熙原先應徵的工作是文書助理，公司卻為了填補各單位空缺，將小熙輪調部門數次成為包裝工」，「在沒有完整員工訓練和防護裝置下，發生了這樣的憾事」，而且這並非她首度發生工安事故，曾玟學轉述小熙說法，「第一次是被他們堆高機撞到，我失去了兩個門牙，但他們只付醫療費用，我那時還不懂能為自己爭取什麼」。

曾玟學表示，將監督職安署的工傷認定與勞檢進度，多名議員與立委賴品妤也加入協助行列，同時希望大眾協助擴散此案，讓更多人關心此事，貼文底下湧入大量網友為小熙打氣的留言。

年輕女性小熙2021年底在苗栗一間公司發生嚴重工安意外，導致右腳截肢，資方只願給10萬補償。（翻攝爆料公社）

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