2/17 今彩539頭獎開出1注！800萬獎落台北

今晚（2月17日）開獎的第111000041期今彩539頭獎開出1注。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

2022/02/17 22:13

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月17日）開獎的第111000041期今彩539頭獎開出1注，由台北市大安區安居街2號「金庫發投注站」開出；第111000014期威力彩、第111000041期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第111000014期威力彩中獎號碼為「第一區：08、19、21、27、28、37，第二區：02」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共36注中獎，每注可得15萬元；肆獎共80注中獎，每注可得2萬元；伍獎共312注中獎，每注可得4000元；陸獎共2121注中獎，每注可得800元；柒獎共4042注中獎，每注可得400元；捌獎共2萬1971注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬8538注中獎，每注可得100元；普獎共4萬9590注中獎，每注可得100元。

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第111000014期38樂合彩中獎號碼為「08、19、21、27、28、37」，五合摃龜；四合共6注中獎，每注可得6萬7500元；三合共111注中獎，每注可得5750元；二合共1764注中獎，每注可得750元。

第111000041期雙贏彩中獎號碼為「01、05、06、08、09、10、11、12、13、17、22、23」，頭獎摃龜；貳獎共5注中獎，每注可得10萬元；參獎共127注中獎，每注可得500元；肆獎共1663注中獎，每注可得100元。

第111000041期今彩539中獎號碼為「04、07、15、32、37」，頭獎共1注中獎，可得800萬元；貳獎共194注中獎每注可得2萬元；參獎共6830注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬5102注中獎，每注可得50元。

第111000041期39樂合彩中獎號碼為「04、07、15、32、37」，四合共5注中獎，每注可得21萬2500元；三合共136注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7320注中獎，每注可得1125元。

第111000041期3星彩中獎號碼為「795」，正彩共22注中獎，每注可得1萬2500元。

第111000041期4星彩中獎號碼為「8686」，正彩共10注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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