女童噴槍致死案父提再審 開庭辯：她手掌可以握按噴槍

鄺父出庭提出新證據，要求法院翻案。（記者鮑建信攝）

2022/02/17 18:07

〔記者鮑建信／高雄報導〕備受矚目的鄧姓女童噴槍致死案，鄺父被依傷害致死罪，判處徒刑10年定讞，他不服提起再審，高雄高分院下午首次開庭，鄺父當庭拿出相似的噴槍，說明鄧童手掌可以握按噴槍，要求還他清白。

2019年1月20日，鄺姓父女到自助洗車場洗車，鄧童遭空氣噴槍灌氣而死，橋頭地方法院依過失致死罪，判處鄺父有期徒刑1年10月，但高雄高分院則依據台大鑑定報告，認定他故意持噴槍朝鄧童嘴巴噴氣，改依傷害致死罪，判處有期徒刑10年，經鄺男上訴最高法院，被判決駁回定讞。

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今年初，鄺男發現鄧童不是他的親骨肉，向高雄高分院提起再審，今天下午4點30分，法官首次開庭調查。

鄺父和其辯護律師出庭指出，新事實、新證據包括鄧童不是他的親骨肉，台大鑑定報告未找同齡層小孩實際操作噴槍，及未測量從手掌、虎口、到手指的距離。他認為此長度，鄧童可以按壓噴槍，這些都足以影響判決結果，他並要求採集噴槍左、右握把指紋，以釐清事實真相。

庭訊進行30餘分結束，承辦法官裁定後核辦。鄺父離開法院時指出，有聲請暫緩執行，並將在下週入監服刑。

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