噴槍灌嘴害死3歲女兒 父入獄前驚覺「不是親生 」怒告媽媽詐欺

高雄3歲女童噴槍致死案外案，鄺姓男子驗DNA後發現女童非他親生，怒告女童母親詐欺罪，強調女童會死都是來自一場騙局。（記者黃佳琳攝）

2022/01/28 12:12

〔記者黃佳琳／高雄報導〕3歲鄧姓女童（從母姓）被鄺姓「生父」載至加油站洗車時，遭噴槍高壓氣體灌嘴致死，全案依「故意對兒童傷害致死」罪重判10年定讞；鄺男上週查覺，女童不是他的骨肉，讓他氣得到雄檢按鈴提告鄧女詐欺，還說如果不是鄧女騙他女兒是他的骨肉，他根本不會照顧女童，導致女童喪命更讓自己的人生蒙污。鄧女則反批鄺男不願意面對自己的錯誤，小孩的生父是誰，她會去做相關檢測，讓司法還原真相。

2019年1月20日下午，鄺男駕駛轎車載3歲女兒到高雄自由路加油站自助洗車，不料女童竟陳屍在副駕駛座，臉、胸、腹部等處腫脹，他立刻將女兒送醫急救，到院時已死亡，院方檢查女童有氣胸、皮下氣腫，法醫相驗認定女童是遭空氣噴槍的高壓氣體灌入咽喉、肺部致死。

請繼續往下閱讀...

鄺男辯稱他在洗車時，女兒自行將空氣噴槍放進嘴裡把玩，突然臉色蒼白痛苦趴在車座。橋頭地檢署偵查認為鄺男只口頭制止女兒把玩噴槍，未即時拿走噴槍，未盡注意義務，依過失致死罪起訴；女童生母偵、審期間，多次公開質疑鄺男是故意殺死女兒。

一審橋頭地院審理認定是女童自行把玩噴槍，誤觸扳機意外致死，鄺男未盡照顧者的注意義務，沒有殺人或故意動機，依過失致死罪判刑1年10月。但二審認為，高壓噴槍有反作用力，就算女童以雙手勉強按壓灌嘴，但造成的不舒服和嘔吐，也會產生反射作用而鬆手。

且台大醫學院鑑定，噴槍高壓氣柱的噴出，並非一觸就會噴出高壓，須壓緊扳機才會使氣柱壓力達到預定的7.7公斤施力，鄧小妹時年僅3歲2月，依法醫研究所鑑定，女童致死傷勢不僅止於頭、臉外傷，而是深入咽喉灌入肺部，確認女童雙手的掌指長度，無法握緊扳機造成如此大的傷害。

二審依此認定是鄺男使用噴槍往女兒臉部和口內噴氣，但無故意殺人的犯意，不過他長期在汽車廠工作，應知高壓氣柱的傷害力，可以預見高壓噴槍灌嘴和體內，可能造成對女兒造成傷害，有傷害的不確定故意，因此推翻一審過失致死認定，改依「故意對兒童犯傷害致死罪」，逆轉改判10年徒刑。

鄺不服上訴，最高法院認為二審見解與證據吻合，理由充分且完備，量刑也符合法令，駁回上訴定讞。女童母親另提告民事求償780萬元，一審判鄺男要賠80萬元，鄺也將於2月23日發監執行。

入獄前，鄺男突然到雄檢按鈴控告鄧女詐欺，還說他在律師協助下，比對自己和女童的DNA，上週才驚覺女童和他沒有血緣關係，且親友協助比對鄧女臉書，也發現鄧女懷孕前後，自己跟她並無交集，因此推論出女童不是他的骨肉。

鄺男說，自從女童過世後，他一直相當自責，即使知道女童不是他的孩子，他還是感到替孩子感到難過，但回想起這一切，如果不是鄧女騙他孩子是他的，他根本沒有機會和女童相處，也不會付了約百萬元的錢來照顧孩子，他想在入獄前替自己找公道，才會決定將這一切的事情掀開。

鄧女則回應指出，鄺先生一直不願意面對自己的錯誤，只想用其他手段來讓自己不用被關，且拿出一份不曉得哪裡來的檢驗報告，對她已造成相當大的困擾；至於小孩的生父是誰，她也會去做相關檢測，讓司法來還原真相。

鄺男說他在律師協助下，比對出女童和他沒有血緣關係。（記者黃佳琳攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法