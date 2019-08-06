女童遭噴槍奪命案》法官調閱通聯 揭生父謊話連篇

2019-08-06 22:00

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市3歲鄧姓女童今年初慘遭空氣噴槍奪命，女童生父被依過失致死罪嫌起訴，今天進行第3次準備程序庭，法官調閱女童生父鄺男案發後通聯記錄，發現他謊話連篇，甚至說出對女童「本來就沒什麼感情」，讓出庭的女童母親忍不住飆吼：「是你自己的小孩吔！」

今年1月，3歲女童被生父鄺男帶到左營區某加油站洗車，女童遭空氣噴槍高壓氣體灌入體內死亡，鄺男5月被依過失致死罪嫌起訴，他因先前侵占客戶款項，遭判2年半定讞，目前入獄服刑，今天被借提準備庭訊，訊後還押。

法官今天勘驗鄺男手機通聯紀錄，發現他在女童出事送醫後，曾與公司上司、客戶、鄧女、前妻等人通話。他與鄧女、警方通電話時，都稱自己人在台南，要讓家裡人知道這件事，等等馬上回高雄，但對比發現，他當時仍在高雄處理業務交易，還去收取服務費。

法官當庭質問鄺男，到底有沒有去台南找父母，鄺男才回答「沒有」！辯稱因鄧女一再要求他去台南載父母來看女童，但「家裡根本不知道有這小孩」，不得已才扯謊。

另外，鄺男與其前妻的對話中也提及，「小孩沒了、要處理後事」，還跟她說「本來就沒什麼感情」，只是因鄧女剛好有工作要忙，才會幫忙帶女童，稱不上花時間陪她，鄺男在庭上解釋，只是為了安撫前妻情緒才會這樣說。

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