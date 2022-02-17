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    拿10元硬幣開摩鐵門抓姦 友人「助拳」罰10萬

    李男親友用10元硬幣打開摩鐵房門捉姦，結果一群人被各判賠10萬元。示意圖（記者黃佳琳攝）

    李男親友用10元硬幣打開摩鐵房門捉姦，結果一群人被各判賠10萬元。示意圖（記者黃佳琳攝）

    2022/02/17 10:37

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕李男懷疑妻子陳女出軌，他委託徵信社帶著親友去摩鐵抓姦，李男一行人拿10元硬幣打開房門，果然看到陳女全裸和王男躺在床上，李男的田姓友人和眾親友上前揍人，田男事後被依傷害罪判拘30天，還要賠王男10萬元。

    判決指出，2019年4月，李男委託徵信業者跟監老婆陳女，發現老婆被王姓男子開車載入汽車旅館開房間，李先叫陳姓友人趕去汽車旅館開一間房等他們，陳男聽從指示，到旅館開房後，李男等人陸續到場。

    李見老婆和王男已經在房裡待了一個小時，他見時機成熟，由同行人的友人徒手扳開車庫電動門門縫，一行人進入車庫後，友人再拿10元硬幣開啟房門後，一群人衝入房間，果然見到陳女和王男全裸躺在床上，徵信社人員連忙拍照蒐證，友人田男和其他6人則衝上前直接開扁。

    王男被打得全身是傷送醫，事後他對田男等人提告傷害罪並求償20萬元；鳳山簡易庭審理時，田男坦承出手打人，但強調是出於義憤，陳男則說自己沒有出手，而是在旁勸架。

    法官認為，田男雖然辯稱氣不過才出手打人，但偷情出軌的是朋友的老婆，不是他老婆，他出手打人的理由太過薄弱，難以認定是義憤傷人，因此判他要賠10萬元；至於陳男部分，法官認為有多人證稱他沒有出手，且檢方偵查後也處分不起訴，因此認定他沒有出手傷人，判免賠。

    至於李男和其他2位親友，也被依侵入住宅、義憤傷害罪判拘40天，另得各賠償王男10萬元，全案可上訴。

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