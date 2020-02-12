超悲催人夫！在妻車上裝錄音筆抓老王 竟加贈小王…

劉姓男子發現妻子偷吃比年紀比她大的「老王」，上門抓姦不成，改在妻子車內偷放錄音筆，沒想到竟錄到妻子偷吃另名比她年輕許多的「小王」。示意圖，車輛與新聞事件無關。（資料照）

2020-02-13 00:21:31

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕悲情人夫！在妻子車上偷裝錄音筆想逮老王，老婆卻加送小王！

新竹劉姓男子發現，49歲林姓妻子背著他偷吃54歲林姓老王，上門抓姦不成，改在妻子車內偷放錄音筆，沒想到竟錄到妻子又偷吃37歲鍾姓小王，後來還來妻子手機發現老王與小王的「鳥照」，憤而控告3人妨害家庭。新竹地檢署認為車震呻吟的錄音與賞鳥照只能佐證人妻與老王、小王間分別存有曖昧關係，雖於情感上、道德上有所不當，仍難認定人妻確曾與二男性交，全案不起訴。

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劉男指控，妻子林女與54歲林男去年11月在新竹縣橫山鄉發生性交行為1次，他當天凌晨與林男親友上門抓姦，發現妻子的車停在附近，林男拒不應門。劉男抓姦失敗，決定在老婆車上偷裝錄音筆。

去年12月，妻子與37歲的鍾男於竹北市體育場附近，在車內發生性交行為1次。劉男在車上裝錄音筆後，錄得兩人呻吟、親吻聲與親密對話。劉男這才赫然發現，妻子不僅偷吃老王，更有小王，偷看妻子的手機，更發現兩人都傳生殖器照片給妻子「賞鳥」。

3人到案後都堅絕否認曾發生性行為。檢方認為，劉男指控妻子連續偷吃老王與小王，無非係以林男、鍾男均曾分別傳送生殖器照片給林女，且車內錄音筆錄得林女、鍾男間親密對話，及林女到林男住處，劉男上門抓姦，兩人拒不應門。

然而劉男也承認，到林男住處時，未曾進入屋內，也沒有看到兩人，但隔天妻子坦承與林男有發生性行為，除了妻子的自白，沒有其他證據。檢方認為，縱使林女曾自白，卻於警詢及偵查中均否認犯行，供述前後不一，原先對老公的自白是否可採， 就有疑問，不得作為不利事證。

至於劉男提出車內妻子與小王的對話錄音，雖錄得林女、鍾男呻吟、親吻聲音及曖昧對話，都沒錄到明確論及曾性交的言詞，也無法做為妻子通姦證據。

至於老王與小王都曾傳送生殖器照片給林女觀看，但未談論曾發生性交行為的相關內容，充其量僅得佐證林姓人妻與老王、小王間分別存有曖昧關係，雖於情感上、道德上有所不當，仍難認定林女確曾與兩男發生過性交行為，全案不起訴。

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