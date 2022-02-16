童仲彥詐助理補助費5萬 判3年10月定讞須入獄

童仲彥以貪污治罪條例之「利用職務詐取財務罪」改判3年10月有期徒刑、褫奪公權2年，沒收犯罪所得5萬多元；最高法院今駁回上訴定讞，童近期必須入獄服刑。（資料照）

2022/02/16 15:59

〔記者張文川／台北報導〕前台北市議員、金色力量黨主席童仲彥，在市議員任內利用蔡姓男子當人頭詐領公費助理補助費，一審台北地院認定詐領12萬餘元，判7年6月、褫奪公權4年；高等法院二審認定童雖未實際聘用蔡姓助理，但有將其中7萬多元用於支付私聘的張姓女助理薪水，實際詐領所得應是5萬多元，考量犯罪金額不高，依「情堪憫恕」予以減刑，以貪污治罪條例之「利用職務詐取財務罪」改判3年10月有期徒刑、褫奪公權2年，沒收犯罪所得5萬多元；最高法院今駁回上訴定讞，童近期必須入獄服刑。

此外，童仲彥另涉使公務員登載不實罪的部分，一審另判5月徒刑、可易科罰金15萬元，童在高院審理期間主動撤回上訴，已於一審確定。

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台北地檢署起訴指控童仲彥在2011年10月間，假借以每個月3萬元價碼，聘用蔡男當助理，向台北市議會申請自聘公費助理補助費，詐取公費助理補助費12萬多元。童仲彥否認犯罪，強調聘請助理有循正常程序，強調「我絕對沒有貪污一毛錢」，辯稱蔡男認同他的政治理念，自願捐薪水供服務處使用，錢真的有用於公務上。一審將童判刑7年半。

二審高院2020年8月宣判認定，蔡男並未擔任助理工作，確實詐領，但童仲彥有自費私聘請張姓女助理4個月，月薪1萬8000元，共計7萬2000元來自蔡男的補助款，因此扣除後認定童實際詐領金額為5萬1842元。

貪污治罪條例規定不法利益未達5萬元者可減刑，但童仲彥不法利益為5萬餘元，不適用此規定，但合議庭考量他在市議員期間從事選民服務，乃依刑法第59條「情堪憫恕」規定給予減刑，改判3年10月、褫奪公權2年。

童上訴三審，最高法院審理後認為二審判決符合法令，並敘明辯詞不可採信的理由，童上訴僅針對事實枝節進行爭辯，不符上訴三審理由，二審也已充分說明量刑依據，駁回上訴，全案定讞。

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