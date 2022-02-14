懷疑小三變心 爬牆破窗入屋令交3支手機「查新歡」被拒怒摑巴掌

懷疑小三另結新歡，石男攀爬外牆破窗侵入，令交3支手機查誰是新歡被拒怒摑巴掌。（情境圖）

2022/02/14 14:18

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄石姓男子自己偷腥交往小三，因女方提分手而懷疑她另結新歡，半夜翻牆侵入小三租處令她交出關鍵手機，欲扮柯南追小三新歡被拒，2人起口角，小三被呼巴掌報警提告傷害、兩度侵入住宅，並求助警表示對方要她交出手機，否則揚言把她拖到外面脫光衣服，警方前往營救，石否認侵入住宅恐嚇或限制行動等指控，法官認定傷害及侵入住宅判刑8月，並未給予緩刑或易科罰金。

被害人表示兩人於前年10月交往，認識被告前1年多就租在該處，房租都由自己繳納，交往過程被告並沒有支付她日常生活所需的金錢，平日也未一起同居只偶爾來訪，因得知石男有家室向他提分手，卻被以為另結新歡，去年2月間，石未告知來訪，翻爬至2樓打破房間窗戶玻璃，當時她喝醉躺在住處2樓房間被嚇醒。

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小三指控被告爬進屋內對她呼巴掌，一直翻找她的手機，令她把3支手機都拿出來並解鎖，懷疑她跟別人男生交往，她趁對方找手機不注意之際，逃出請超商員工報警，等警察來返回住處，被告還她手機，因怕對方報復當時未提告，不料，1個半小時後，石男又攀爬外牆至2樓房間外，自玻璃已破裂的窗戶侵入屋內，再與她發生爭執，並徒手毆打她，前後導致其左耳膜破裂、左臉頰挫瘀傷等傷勢，她指控被第2次侵入時，石男曾拖她下樓，還想搶走鐵捲門的遙控器關門控制她的行動。

被害人二度報警且不忍了，提告傷害、非法侵入住宅，石男稱房租是他繳的，案發當天他有帶鐵捲門鑰匙，因女友把電源切掉，因擔心她服用睡前藥物後有危險，心急從外牆爬上2樓，否認侵入住宅，二度回屋是因女友要求他把2樓玻璃修好，才進屋查看2樓玻璃狀況，否認非法侵入住宅，法官發現被告說詞反覆，平日住在南投，先前前科已歷經約8年刑執行毫無成效，列入刑度審酌，判刑8月未予緩刑或易科罰金。

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