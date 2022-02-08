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    害對方無法安眠 亞運跆拳道銅牌得主陳靖酒後闖女國手寢室判賠

    陳靖。（資料照，記者陳志曲攝）

    陳靖。（資料照，記者陳志曲攝）

    2022/02/08 15:43

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕2018年雅加達亞運跆拳道品勢銅牌選手陳靖，2019年備戰拿坡里世大運期間，因酒醉闖入女性射擊國手寢室，在門口先拿起其中1名女選手鞋子嗅聞，進房後竟掀開另名女選手棉被摸腿，2人以侵入住宅、性騷各求償51萬、63萬元，因追加求償性騷侵權部分已逾時效，桃園地院日前判決陳靖各須賠償2名女選手5萬、10萬元，可上訴。

    陳靖於2019年6月間因備戰拿坡里世大運，在國家運動訓練中心參加培訓，6月16日晚間11點多他與隊友在用餐區飲酒，直到隔天凌晨5點多返回宿舍時，卻闖入2名不相識的女選手寢室，當時只有其中1人在房內睡覺，陳靖先是拿起不在房內的女選手鞋子嗅聞，後又掀開另名睡夢中女選手棉被摸腿，滯留房內前後約14分鐘離去。

    事件曝光後體育署、國訓中心火速批准陳靖申請退訓，並要求他搬離宿舍；女選手控訴，2人都是射擊國手，很需要穩定的情緒，卻常因此事驚恐不已，尤其晚上就寢只要聽到異聲，就會驚醒無法成眠，連帶影響運動表現，就侵入住宅、性騷部分提出民事求償。

    陳靖則主張，僅是未經同意進入房間滯留14分鐘，並無造成實質損害，且其中1人當時未在房內，應不會產生難以平復的情緒壓力與傷痕，2人所提出的看診報告或運動心理報告距本案發生已久，難認有直接關聯，可能是賽事等因素所致，至於2人追加求償性騷侵權部分，是在案發2年後才提出，已逾侵權行為2年時效。

    判決指出，陳靖與2名選手互不相識、性別有異，侵入時間又是凌晨5點多，滯留時間長達14分鐘，確實會使人感到恐懼害怕、受到威脅，即使其中1人當時不在房內，對後續生活仍會有相當影響，陳靖抗辯並非可採，至於性騷侵權部分則逾時效，僅依侵入住宅部分判處陳靖各需賠償2名女選手5萬、10萬元。

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