「減法改革」降低法官工作負荷 司法院研議簡易判決簡化

司法院召開會議，研議簡易判決書簡化紀載。（記者吳政峰攝）

2022/02/11 12:28

〔記者吳政峰／台北報導〕全國約2200名法官，每年要處理逾300萬件案子，負擔不輕，司法院有鑑於司法改革都是以「加法」方式進行，「減法」改革也不宜偏廢，因而於10日召開「刑事簡易判決等裁判書簡化記載會議」。與會的最高法院院長吳燦提醒，書類是要寫給當事人看的，應「把話說明白，將理講清楚」。

吳燦表示，書類是寫給當事人看的，不是寫給上級審看的，精簡裁判的關鍵，在於落實「刑事訴訟法」規定，「把話說明白，將理講清楚」，而達到不蛇足、不疏漏的精簡效果。

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吳燦認為，簡化的具體方案包括：（1）落實刑事訴訟法第273條第2項精神，對於證據能力的有無，透過先為證據裁定，以簡化判決書的記載；（2）彈性運用有罪判決犯罪事實得與理由合併記載的規定，認定犯罪事實所憑的證據，以能使人知悉證據的範圍就夠了，宜減少重複記載及大量引述；但對被告有利證據不採納的理由，是當事人關注重點，有妥為論述的必要；（3）鼓勵第二審適度擴大無害違誤原則（判決小瑕疵不影響結果），以減少無益的撤銷改判、改寫。

會議討論內容包括：（1）透過與檢、辯的協調，進一步增加簡易判決處刑、簡式審判、協商程序的適用比例；（2）善用裁判時簡略記載、上訴時再補提理由書的規定；（3）設計相關例稿，於文書作業系統開發便於引用功能；（4）上、下級審進行充分的溝通交流，形成簡化裁判推動共識；（5）將書類簡化並善盡說理義務列為書類審查加分項目之一；（6）向法律專業群體及一般民眾說明宣導政策內容，澄清簡化裁判等於草率裁判的誤解等議題。

另外，針對涉及修法的各項提案，例如：（1）擴大一審獨任審理之範圍；（2）擴大簡式審判程序及協商程序之適用範圍；（3）擴大刑事訴訟法第310條之1第1項適用範圍以簡化有罪判決記載事項等，司法院秘書長林輝煌則責成刑事廳成立研修小組，評估可行性，並就可行提案提出修法草案。

林輝煌表示，法官必須耗費相當多的心力以確保程序的正當、完備，寶貴而有限的司法資源自應重新進行盤點、規劃，司法院院長許宗力非常重視司法過勞的議題，指示應儘速籌劃執行。

司法院強調，近年司法改革多屬「加法」的改革，但司法資源非常有限與珍貴，故也不能偏廢「減法」的改革，司法院會繼續徵集各界對於減輕司法負擔的可行建議，儘速提出改善措施或修法草案，以合理分配司法資源。

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