又是導航惹禍！彰化民眾紫南宮求財 迷航濁水溪河床

陳男一家人到紫南宮求財，回程卻迷路在濁水溪河堤，差點開進河床，幸好遇見源泉派出所員警積極巡邏才得以獲救。（田中警分局提供）

2022/02/09 18:05

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣二林鎮陳姓男子一家人，利用新春期間到南投縣紫南宮拜拜求發財金，返途啟用googlemap導航，結果卻開往濁水溪河床旁小徑，開了一個小時還繞不出來，幸好源泉派出所員警巡邏經過，趕緊將陳男一家人帶回大馬路上，新年求財路虛驚一場。警方表示，已經連續二年發生彰化民眾去紫南宮拜拜後，回程導航到濁水溪旁小徑而受困，建議民眾導航時避免走捷徑，以免迷路。

田中警分局源泉派出所表示，大年初六晚間6點半，所長陳慶堂、警員曾怡傑沿著濁水溪河岸簽巡巡邏箱，突然發現一輛轎車不斷在濁水溪堤防旁小徑迴轉，差一點就要開進河床相當危險，於是上前詢問，才知陳男一家人到紫南宮拜拜完後回家遇上塞車，於是利用googlemap導航，結果一路開到二水鄉濁水溪畔防汛道路，卻越開越裡面，從白天開到晚上都開不出來，相當害怕。

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陳慶堂一看就知道對方迷路，立即請陳男跟著警車開到南通路、水森路口，再請陳男重新導航導到田中麥當勞，並表示沿著大馬路就可輕易開回二林了，最後陳男也順利返家。

怎麼又有車子開進防汛道路！陳慶堂表示，二水鄉濁水溪畔防汛道路一旁都是農田果園，加上不少產業道路穿梭，對外地人而言根本是迷宮，加上這邊晚上沒有路燈，若導航失靈又迷失方向真的很恐怖，去年就有一對夫妻也是誤信導航至此，迷航一個多小時，後來還繞進農民的果園，結果遭不知情農民關上大門出不去，最後報警求救，才得以脫困。

避免走捷徑！陳慶堂說，根據迷路的民眾表示，從彰雲大橋進入彰化縣境後左轉，然後進入濁水溪畔防汛道路後就開始迷路了，他初步研判，這條路是連結南彰化的捷徑，可是路況複雜，建議民眾導航時還是選擇主要幹道時駛，不要貿然抄小路捷徑，以免迷路。

陳男表示，誤信導航走小徑結果迷路，經警方重新設定導航路線，並走主要幹線終於順利返家。（田中警分局提供）（記者陳冠備攝）

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