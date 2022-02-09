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    虎尾流動賭場雇自小客當交通車 「妞妞」輸贏快賭金百萬

    虎尾分局長黃維章昨天持雲林地方法院核發的搜索票，率領偵查隊、埒內所員警前往賭場執行攻堅後搜索。（記者詹士弘翻攝）

    虎尾分局長黃維章昨天持雲林地方法院核發的搜索票，率領偵查隊、埒內所員警前往賭場執行攻堅後搜索。（記者詹士弘翻攝）

    2022/02/09 16:41

    〔記者詹士弘／雲林報導〕春節期間疫情依舊嚴峻，但仍有人忍不住要賭一把，虎尾警分局破獲百萬流動賭場，以廢棄工廠作為掩護，雇用自小客車作為交通車，玩的是撲克牌遊戲「妞妞」，翻牌就見輸贏，輸贏快，成賭徒新歡，警方現場查獲賭資103萬餘元。

    虎尾分局在春節期間獲報，指有流動賭場在過年連假期間在虎尾聚賭，警方經多日佈線埋伏跟監蒐證，發現該職業賭場為規避警方查緝，雇用自小客車作為交通車，固定在虎尾鎮某超商前搭載賭客前往賭場，經尾隨跟監後發現該賭場係以廢棄工廠作為掩護。

    虎尾分局長黃維章昨天持雲林地方法院核發的搜索票，率領偵查隊、埒內所員警前往賭場執行攻堅後搜索，當場查獲該職業賭場，帶回賭客21人，現場查扣抽頭金5萬餘元、賭客共同賭資103萬餘元、帳冊1本、賭具撲克牌2箱及無線電等證物。

    警方表示，賭場負責人許嫌向林姓屋主租用廢棄工廠，並雇請荷官、清帳、記帳、把風等工作人員，把玩俗稱「妞妞」對賭，警方詢後將經營賭場許嫌等5人依違反刑法第268條賭博罪嫌移送地檢察署偵辦，犯罪所生、所得108萬餘元依法沒入，另賭客黎女等21人依社維法各裁罰6000元。

    虎尾警分局破獲百萬流動賭場，以廢棄工廠作為掩護。（記者詹士弘翻攝）

    虎尾警分局破獲百萬流動賭場，以廢棄工廠作為掩護。（記者詹士弘翻攝）

    警方在現場查扣抽頭金5萬餘元、賭客共同賭資103萬餘元、帳冊1本、賭具撲克牌2箱及無線電等證物。（記者詹士弘翻攝）

    警方在現場查扣抽頭金5萬餘元、賭客共同賭資103萬餘元、帳冊1本、賭具撲克牌2箱及無線電等證物。（記者詹士弘翻攝）

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