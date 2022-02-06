為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    你累了嗎？ 過年賺昏頭 賭場老闆見警攻堅：小心慢走

    當時吳姓賭場老闆因為精神不好，看到警方還提醒小心慢走。（民眾提供）

    當時吳姓賭場老闆因為精神不好，看到警方還提醒小心慢走。（民眾提供）

    2022/02/06 08:10

    〔記者王捷／台南報導〕過年期間許多賭客喜歡賭兩把，台南間一賭場就因為「生意太好」，吳姓賭場老闆從除夕開始一天睡不到4小時，結果遇到警方攻堅，還以為是來賭天九牌的賭客，不僅直接打開門，警方還來不及表示身分，吳男就先提醒警方要小心慢走，因為門後的門檻比較高，警方順利起出了近200萬的賭資、抽頭金，並帶回賭客35人。

    在過年期間南市警局督察室靖紀小組與警五分局探聽到賭博情資，一群愛好賭博又多金的賭客放出消息，他們籌了大筆現金，準備在過年期間大撈一筆，甚至聲稱「莊家不怕輸、就怕你不來」藉此來吸引賭客。

    結果這間賭場在小年夜前有動靜，場地設置在台南北區一間拍賣場旁的鐵皮屋，過年期間賭場的戒備放鬆了很多，對賭客的身分審查並不嚴格，因此有許多散客上門，每日凌晨0點賭場開門，而莊家的抽頭金據傳一夜下來就快50萬；警方在除夕到初三這段期間蒐證，在初五凌晨準備攻堅。

    這次負責在賭場顧前顧後的吳男，為了賺錢忙到沒時間睡覺，自稱一天睡不到4小時，到了初三過後每天工作好像在夢遊，警方初五凌晨攻堅時，拿了鐵撬想撬開賭場鐵門，但鐵門相當堅固，撬了一分多鐘仍沒撬開門，還弄出了很大的聲響，原本警方以為行跡可能敗露，但賭場過年期間散客太多加上吳男的精神也不好變得比較鬆懈，以為是敲門聲就跑來替警方開門。

    當時警方還來不及表達身分，吳男就招呼一群警察進入門口，還告入攻堅警員「小心慢走」因為門檻比較高，讓警員內心很傻眼，但只能向吳男道謝，進入賭場後警方查扣了近200萬的賭資、現金，現場35名賭客中有8位是新住民，在訊後警方將吳男依賭博罪移送，而每位賭客違反社會秩序維護法，警方裁處9千元罰鍰。

    警方進入賭場後，許多賭客還不曉得讀場被警方攻破。（民眾提供）

    警方進入賭場後，許多賭客還不曉得讀場被警方攻破。（民眾提供）

    賭場才營業2個小時，警方就起出近200萬的賭資與抽頭金。（民眾提供）

    賭場才營業2個小時，警方就起出近200萬的賭資與抽頭金。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    過年治安不打烊！南警破天九牌職場逮20人、賭資近60萬
    2022/02/05 13:08

    過年治安不打烊！南警破天九牌職場逮20人、賭資近60萬
    春節連假賭個不停 醫師曝成癮關鍵
    2022/02/03 14:43

    春節連假賭個不停 醫師曝成癮關鍵
    春節將屆手癢了？高雄仁武警一天取締二場賭博
    2022/01/27 12:13

    春節將屆手癢了？高雄仁武警一天取締二場賭博
    紅髮女年前再揪賭 一賭客4樓跳下卡防火巷窄縫
    2022/01/23 10:08

    紅髮女年前再揪賭 一賭客4樓跳下卡防火巷窄縫
    無視疫情！42人躲墓仔埔聚賭 全被逮送辦
    2022/01/22 10:56

    無視疫情！42人躲墓仔埔聚賭 全被逮送辦

    過年年菜買太多不用怕 這樣冰剛剛好
    菜籃族想賺紅包卻進警局！屏警連抄2賭場 逮40多名賭客
    2022/01/21 10:29

    菜籃族想賺紅包卻進警局！屏警連抄2賭場 逮40多名賭客
    社會今日熱門

    2022春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播