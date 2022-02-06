你累了嗎？ 過年賺昏頭 賭場老闆見警攻堅：小心慢走

當時吳姓賭場老闆因為精神不好，看到警方還提醒小心慢走。（民眾提供）

2022/02/06 08:10

〔記者王捷／台南報導〕過年期間許多賭客喜歡賭兩把，台南間一賭場就因為「生意太好」，吳姓賭場老闆從除夕開始一天睡不到4小時，結果遇到警方攻堅，還以為是來賭天九牌的賭客，不僅直接打開門，警方還來不及表示身分，吳男就先提醒警方要小心慢走，因為門後的門檻比較高，警方順利起出了近200萬的賭資、抽頭金，並帶回賭客35人。

在過年期間南市警局督察室靖紀小組與警五分局探聽到賭博情資，一群愛好賭博又多金的賭客放出消息，他們籌了大筆現金，準備在過年期間大撈一筆，甚至聲稱「莊家不怕輸、就怕你不來」藉此來吸引賭客。

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結果這間賭場在小年夜前有動靜，場地設置在台南北區一間拍賣場旁的鐵皮屋，過年期間賭場的戒備放鬆了很多，對賭客的身分審查並不嚴格，因此有許多散客上門，每日凌晨0點賭場開門，而莊家的抽頭金據傳一夜下來就快50萬；警方在除夕到初三這段期間蒐證，在初五凌晨準備攻堅。

這次負責在賭場顧前顧後的吳男，為了賺錢忙到沒時間睡覺，自稱一天睡不到4小時，到了初三過後每天工作好像在夢遊，警方初五凌晨攻堅時，拿了鐵撬想撬開賭場鐵門，但鐵門相當堅固，撬了一分多鐘仍沒撬開門，還弄出了很大的聲響，原本警方以為行跡可能敗露，但賭場過年期間散客太多加上吳男的精神也不好變得比較鬆懈，以為是敲門聲就跑來替警方開門。

當時警方還來不及表達身分，吳男就招呼一群警察進入門口，還告入攻堅警員「小心慢走」因為門檻比較高，讓警員內心很傻眼，但只能向吳男道謝，進入賭場後警方查扣了近200萬的賭資、現金，現場35名賭客中有8位是新住民，在訊後警方將吳男依賭博罪移送，而每位賭客違反社會秩序維護法，警方裁處9千元罰鍰。

警方進入賭場後，許多賭客還不曉得讀場被警方攻破。（民眾提供）

賭場才營業2個小時，警方就起出近200萬的賭資與抽頭金。（民眾提供）

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