過年治安不打烊！南警破天九牌職場逮20人、賭資近60萬

台南永康警方在轄內破獲一處天九牌賭場起出近60萬賭資與牌具等物證。（永康警分局提供）

2022/02/05 13:08

〔記者王俊忠／台南報導〕春節警察治安、打擊犯罪不打烊！台南永康警分局接獲線報指轄內疑有職業賭場流竄，不肖賭博集團刻意利用春節警方忙於維護治安與交通工作，竟在龍潭街1處鐵皮屋經營賭場，5日凌晨，警方一舉搗破這處天九牌賭場，逮獲賭場負責人與賭客等20人及賭資近60萬台幣。

新接任永康警分局長的甘炎民不容賭博集團利用春節警力忙於治安與交通工作，趁虛而入，同時避免黑幫利益圍事衍生犯罪事件及防疫破口，由分局督察組與偵查隊組成專案小組前往這處疑似職業賭場探查。

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警方探查發現這處賭場是租用一般民宅或鐵皮屋作為掩護，裝設多道暗門與監視器監控，並透過把風來過濾賭客，防止警方查緝。今（5）日凌晨專案小組見時機成熟、持法院搜索票進入龍潭街這處民宅鐵皮屋內搜索，當場查獲天九牌賭場負責人兼莊家蔡姓主嫌及賭客等20人、查扣天九牌2副、骰子1筒、現金59萬餘元及監視器、點鈔機等物證。

警方訊後依賭博罪將賭場蔡姓主嫌、把風者與屋主依刑法賭博罪移送檢方法辦；其他17名賭客則依社會秩序維護法裁處9000元罰款。

在員警蒐證過程，發現蔡姓主嫌與賭客會使用外送平台訂購飲料供現場賭客飲用，因為賭場出入門禁管制嚴密，一般人不易進出，即在查緝時由員警喬裝外送員身分、降低把風人員戒心，警方登門時即由該員警先行控制在1樓的把風人員，此時2樓現場賭客們聚賭氣氛仍然熱絡，渾然不知在外埋伏員警已一舉湧入2樓，當場查獲蔡姓主嫌及賭客等20人，這處職業賭場在開張第2天就被警方搗破、關門。

警方提醒民眾如發現周遭環境有這類可疑賭場，可撥打110報案或與轄區派出所聯繫，警方會立即派員查處，因為賭博造成的損害不只是個人財產減損，也有可能因為賭輸後不甘心、想翻盤，往往會孤注一擲，導致傾家蕩產甚至家破人亡後果，須儘速查緝法辦，以正風俗、安民心，也避免形成防疫破口。

台南永康警方在轄內破獲一處天九牌賭場、逮捕賭場負責人與賭客共20人。（民眾提供）

台南永康警方在轄內破獲一處天九牌賭場、逮捕賭場負責人與賭客共20人。（民眾提供）

台南永康警方在轄內破獲一處天九牌賭場、逮捕賭場負責人與賭客共20人帶回訊問、法辦。（民眾提供）

台南永康警方在轄內破獲一處天九牌賭場起出近60萬賭資與牌具等物證。（永康警分局提供）

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