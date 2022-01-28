高雄疫情延燒還群聚賭博 警逮26人

警方在前金區破獲非法德洲撲克賭場，逮捕26名男女。（讀者提供）

2022/01/28 08:19

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市爆發新光輪群聚感染以來，至27日已有69人確診、1515人居家隔離，6000人須自主健康管理，但仍有18名賭客不畏染疫風險，在高市前金區某德州撲克賭場非法聚賭，被警方一舉破獲。

警方表示，這次查獲的賭客18人、工作人員8人中，並沒有來自染疫風險最高的旗津區，但賭客、工作人員4名未配戴口罩，將函送市府衛生局裁罰；另該場所現場多人群聚，室內空間是否符合本期二級警戒「室內至少1.5米∕人（2.25平方米∕人）」的防疫相關規定，資料及現場蒐證影像也會函請市府衛生局審認、裁處。

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警方指出，高雄市前金區近日開設一家德州撲克賭場，為避免遭警方查緝，賭場據點裝設嚴密監視系統監看外界，造成查緝困難度頗高。該職業性賭場以「德州撲克」聚賭，用籌碼代替現金，由荷官負責發牌，同桌賭客進行對賭，每次由賭場抽取5%賭資，該賭場出入大門以電子控制，平日皆有約20名男女在內進行把玩，以合法掩飾非法。

新興警分局偵查隊及自強派出所員警共組專案小組，經過多日追查並經蒐證完成後，聲請核發搜索票，於27日22時許，在現場埋伏，以速雷不及掩耳方式突破賭場門禁，一舉查獲沈姓荷官及賭客（含主持人、現場工作人員）26名。

警方現場查扣賭資新台幣19萬3600元、監視器一台（含主機、螢幕、鏡頭）、行動電話、撲克牌、計時器、莊碼壓牌、籌碼無面額一批、登記賭資帳簿等證物，案內賭場負責人汪姓男子等8人依刑法賭博罪，移送高雄地檢署偵辦，其餘賭客吳姓男子等18人則依社會秩序維護法裁罰。

警方在賭場內搜出大批籌碼。（讀者提供）

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