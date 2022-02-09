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    首頁　>　社會

    台南永康交通事故10大危險路段 警方「報虎哩哉」

    永康警分局大數據分析，繪製轄內交通事故10大危險路段與路口的警示地圖。（圖由永康警分局提供）

    永康警分局大數據分析，繪製轄內交通事故10大危險路段與路口的警示地圖。（圖由永康警分局提供）

    2022/02/09 10:43

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕永康是台南人口最多的行政區，警分局統計上1季的A2交通事故，共2066件，並透過大數據分析，繪製10大危險路段與路口的警示地圖，提醒用路人行經時，要特別注意，加強防禦駕駛觀念，降低車禍的發生。

    永康分局統計去年10至12月的第4季A2交通事故，雖較前年同期發生的2089件，少了23件，但車禍案件，與民眾生命財產安全有重大關聯性，分局長甘炎民指示交通組，繪製10大路段繪製警示地圖。

    交通組長葉敏旭表示，經分析10大路段交通事故，共發生984件，佔全交通事故達48％之高，易肇事路段分別為「中華路」、「中山南路」、「中正南路」、「中正北路」、「大灣路」、「中正路」、「復興路」、「中山北路」、「中華二路」及「復國一路」等10大危險路段。

    葉敏旭提到，發生時間為上、下班為最，事故原因則以未注意車前狀況、沒有依規定讓車，以及違反號誌管制等居多。

    警方更進一步深入分析比對，提出10大易肇事路口，分別為「中華路與中正南路」、「中華路與中央路」、「中華路與大橋二街」、「中華路與南臺街」、「中山南路與中山東路」、「中正南路與中央路」、「中正二街與中正二街336巷」、「中正路與正強街」、「永安路與仁愛街」及「復興路與高速一街」等。

    分局將運用交通崗，以手勢、指揮棒，加強車流通過路口時間，減少事故發生，並利用場合積極宣導防治。

    甘炎民呼籲，行經10大危險路段與路口，行車或走路時應全神貫注，遵守交通規則、標誌、標線行駛，警方也會針對危險路段及路口，加強取締違規停車、闖紅燈、超速及機車未依規定兩段式左轉等交通違規，運用精準交通執法，保障人民生命、財產安全。

    永康警分局大數據分析，繪製轄內交通事故10大危險路段與路口的警示地圖。（圖由永康警分局提供）

    永康警分局大數據分析，繪製轄內交通事故10大危險路段與路口的警示地圖。（圖由永康警分局提供）

    永康警分局大數據分析，繪製轄內交通事故10大危險路段與路口的警示地圖。（圖由永康警分局提供）

    永康警分局大數據分析，繪製轄內交通事故10大危險路段與路口的警示地圖。（圖由永康警分局提供）

    永康警分局大數據分析，繪製轄內交通事故10大危險路段與路口的警示地圖。（圖由永康警分局提供）

    永康警分局大數據分析，繪製轄內交通事故10大危險路段與路口的警示地圖。（圖由永康警分局提供）

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