法官、書記官值班時薪70元 司法院研議調整

司法院研議提高法官與書記官的值班費。（記者吳政峰攝）

2022/02/08 15:54

〔記者吳政峰／台北報導〕法官是公務員級別中的「鑽石級飯碗」，不只為終生職，月薪最高還將近19萬元，惟所付出的時間成本也非常人所能想像，一名認真的法官，可能連休假都在寫判決，辛勞程度可想而知，值班費時薪卻只有70元，多年未調，司法院為體恤法官與書記官工作，研議調漲值班費，目前正在徵詢內部意見中。

全國共有2千多名法官，一年卻要處理高達3百萬件的案子，雖然大多是「雜件」，也就是如：定應執行刑、假釋付保護管束等較簡易的案件，但進入審理程序的案件也不少。一名認真的法官得要花時間調查證據、找尋國內外判決、分析立法理由、撰寫判決，才能給予當事人最公平的審判。

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換言之，法官除了開庭，還要蒐集資料、寫出合情合理的判決理由，不可能一蹴可幾，有的還要輪值突發的強制處分庭，因此，在正常上班時間以外，法官必須值班應對。

2018年以前，法官與書記官的值班費時薪只有60元，2018年調漲為70元，時至今日，案件量比以前更多更複雜，所要投入的時間更多，案源負荷不減反增，故司法院考慮與時俱進提高值班費，以符合法官的付出，日前啟動內部作業。

目前共有80元、90元、100元3種方案，經過討論，以時薪調漲為100元獲得最多人支持，而一年預算約增加千萬元，也還在能夠負擔的幅度區間。

不過，因法官與檢察官同為司法官，若只調漲法官的值班費，對檢察官有失公平，故司法院基於尊重，仍得徵詢檢察行政的主管機關、即法務部的意見，才能拍板定案。（16:32更新，加班改為值班）

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