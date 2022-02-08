假檢警騙高雄婦200多萬元 警逮運將車手 法院2萬元交保

假檢警騙高雄婦200多萬元，警循線逮獲張姓運將車手。（讀者提供）

2022/02/08 09:08

〔記者陳文嬋／高雄報導〕騙很大！高市警方今表示，楠梓區1名翁姓婦人在家接獲假檢警詐騙電話，對方誆騙她涉及洗錢案要凍結帳戶、代保管嫁妝，翁婦信以為真被騙20多年存款、結婚金飾共200多萬元，警方調閱監視器畫面分析，昨循線逮獲張姓車手，竟是運將，他矢口否認犯案，警訊後移送法辦，法院諭令2萬元交保。

楠梓區50歲翁姓婦人是家庭主婦，今年1月19日在家接獲詐騙電話，詐騙集團佯稱中華電信客服來電，誆騙翁婦欠繳國際漫遊電話費1萬8000多元，翁婦表示未辦理此門號，對方稱幫她轉接司法機關報案，之後接連接獲假檢警來電，騙她涉及洗錢案，必須凍結帳戶，要求她將錢領出，還謊稱便衣刑警會前來代為保管財產。

請繼續往下閱讀...

不料翁婦竟信以為真，依指示領出48萬元，連同提款卡、密碼、帳簿、黃金首飾等貴重物品裝入紙袋，於1月19日下午4時許，放置楠梓區久昌街內巷口後離去，不到1分鐘時間，車手戴帽子、口罩蒙面，現身取走紙袋，放入自身背包內，得手後從容離去。

翁婦直到接獲銀行通知帳簿遭異常提領才知遭詐騙，經清點連同現金、黃金首飾等，總計損失200多萬元，欲哭無淚求助警方。

楠梓警方獲報後，成立專案小組偵辦，經擴大調帶分析，鎖定張姓運將（40歲）涉嫌重大，足跡橫跨台南、高雄，多次更換交通工具，意圖混淆警方辦案，但仍被警方識破技倆。

楠梓警方於昨天下午2時許持拘票，循線於義大停車場逮捕張男，將他帶回警局偵辦，不過張男到案矢口否認犯案，警訊後將他移送橋頭地檢署偵辦，並持續向上溯源查緝，張男經聲押後，法院以2萬元交保在案，全案檢警將擴大偵辦。

楠梓警方表示，假檢警詐騙手法以室內電話亂槍打鳥方式詐騙，受騙者以年長者居多，詐騙金額偏高，一生積蓄化為烏有，呼籲長者在家要預防詐騙，提醒民眾「檢警不會要民眾的錢」，如果接獲可疑電話，採取「一聽二掛三查證」步驟，並撥打165反詐騙專線，向警方報案及查證，以免誤入詐騙集團陷阱。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

張姓運將車手將翁婦存款、金飾200多萬元取走。（讀者提供）

張姓運將車手將翁婦存款、金飾200多萬元取走。（讀者提供）

張姓運將車手提領翁婦存款。（讀者提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法