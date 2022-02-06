輕鬆貸要先付律師費？女失金51萬還淪詐騙共犯

警方提醒面對各種來電、簡訊應秉持警覺心態，培養查證習慣。（記者姚岳宏翻攝）

2022/02/06 14:32

〔記者姚岳宏／台北報導〕新北市張姓女子因年關將近有大筆現金需求，恰巧接獲「輕鬆貸款，不需手續費」手機簡訊，對方告知需先付「律師費」等手續費用，還要求要先提供存摺、提款卡，張女先後付出51萬元，不但貸款沒拿到，還因帳戶被詐團使用遭銀行警示，淪為詐騙共犯。

刑事警察局指出，張女輕信對方所提出的說法以及各種要求，未能及時求證，導致損失慘重，警方提醒，接獲陌生來電、手機簡訊，先採取零信任的概念，記下所說關鍵字後，再利用各官方管道、網路搜尋確認相關訊息，或撥打165反詐騙專線立即求證，以免落入防不勝防的詐騙陷阱。

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警方調查，張女接到手機簡訊，提及輕鬆貸款，不需手續費等，因此加LINE與「陳專員」聯繫，陳專員獲得張女基本個資後，表示貸款審核通過，但需先付一筆「律師費用」，後表示因公司是現金出款需要「保全費」，接著再利用簽合約、印花稅、出勤費等等藉口，陸續要求張小姐持續匯款。

最後再以申請金流的理由，請張小姐將個人銀行存摺、提款卡置於捷運站旅客專用置物櫃內，會有專人前往領取，直到張小姐接獲銀行電話通知銀行帳戶遭警示，才知遭到詐騙，但前後財損累積已達51萬餘元，還成為詐騙集團的幫助犯。

警方表示，應秉持「四不」原則才能有效防詐：

一不：不要輕易提供個人身分、信用卡資訊（包含拍照、直接交付或採取包裹寄送）。

二不：切勿隨意點擊手機簡訊、電子郵件、社群軟體訊息之不明連結，避免個資遭竊。

三不：不要透漏個人網站、網路銀行之登入帳號、密碼，或手機所收到的驗證碼。

四不：不要貿然接受陌生人的好友邀請，或當對方談到穩賺不賠的投資項目、或以各種理由要求匯錢時就要提高警覺。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

歹徒利用貸款簡訊詐騙被害人。（警方提供）

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