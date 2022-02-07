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    8居民不服大享容器擴廠案 聲請停止執行獲北高行裁准

    新竹縣「大享容器」擴廠案，當地8位居民不服聲請停止執行，獲北高行裁准。（資料照）

    新竹縣「大享容器」擴廠案，當地8位居民不服聲請停止執行，獲北高行裁准。（資料照）

    2022/02/07 19:15

    〔記者溫于德／台北報導〕新竹居民林彥碩等8人不滿新竹縣「大享容器」擴廠，聲請停止執行，台北高等行政法院上月28日、農曆年前最後1個上班日已裁准聲請；可抗告。

    北高行指出，林彥碩8人由於是當地居民，屬當事人適格；再者，前年7月20日第10次環境影響評估審查委員會時，未再就大享容器公司擴展計畫環境影響說明書包括評估排水、水污染、空氣污染在內等各項資訊、數據正確性、可信度、完整性予以驗證並給予回應，僅以事後書面審查確認，使「意見交流、集思廣義、交互辯證」的合議制精神蕩然無存，有違環境影響評估法中「要求主管機關應設環境影響評估審查委員會審查」的規範目的。

    且縱使大享容器公司已依審查會委員意見，提出部分補充、說明，仍未見委員閱覽後已同意的證據，另由於未再次實質合議審查，審查會卻通過環說書與審查結論，已有瑕疵。

    北高行並指，同意大享容器擴廠的原處分，並未依環評作業準則第32條規定以及同準則中「環境影響預測及評估方式」環境因子「排水」欄的規定，進行評估。

    北高行也指，大享容器公司承諾不可能達成廢污水零排放，環評卻仍通過，加上2026年12月31日前完成T6製程全面使用天然氣，並承諾於2026年及2031年將T3及T2製程更新為天然氣窯爐，但根本不可能實現，導致懸浮微粒、硫氧化物、氮氧化物等空氣污染物無法降低，因此，若同意大享容器公司擴廠，實與法治國的依法行政原則大相違背，裁准林彥碩等8人聲請。

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