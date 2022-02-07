通緝犯被識破超商內與警扭打 妙齡角力女助教擒抱逮人

新北市淡水正德國中角力李姓女助教英勇協助警方查獲毒品通緝犯，淡水警分局今天慰問她、感謝見義勇為。（記者吳仁捷翻攝）

2022/02/07 16:56

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北警淡水分局員警黃昱嘉盤查謊報身分的陳姓毒蟲，在一間超商前拉扯僵持不下，恰巧李姓女子要進入店內，聽見警方呼喊求助，衝上前以角力招式從後擒抱，黃員順勢拿出辣椒水制伏，清查後確認陳嫌被通緝謊報身分，將他押解歸案。

警方今天到淡水正德國中，感謝熱心緝匪受傷的22歲李姓角力助教，李女謙稱當下沒想那麼多，只想盡一己之力幫助警方，對警方感謝表示不敢當。

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「你想跑，是不是？！」淡水警分局興仁派出所警員黃昱嘉2日下午近6時到淡水淡金路三段便利超商簽巡時，發現陳姓男子下車鑰匙未拔取，進店提醒，男子面對突然出現的警員，神情緊張、眼神閃爍，警員直覺有異，要求男子提供身分證明文件，男子趁警方查詢電腦時，閃身衝向店外，黃員早有防備向前一把抓住，兩人僵持之際，黃員向旁人呼喊幫忙。

陳嫌在超商前與警拉扯拒捕，22歲李女剛好停車要進超商，聽見警方呼喊，衝上前迅速從後擒抱歹徒，動作專業迅速，讓黃員馬上向陳嫌噴灑辣椒水，順利制伏陳嫌。

黃員當天感謝李女，發現她左腳趾刺痛，發現在制伏過程受傷，警方連忙報案將她送醫。

警方今天慰問李教練，得知她是淡水正德國中的角力助教，當天見警在超商外與犯嫌拉扯並呼喊幫忙，熱心上前從後方擒抱制伏，經過員警解釋，她驚覺43歲陳姓男子為毒品通緝犯，因過年期間不想被關逃跑，李女雖然掛彩，但對能發揮運動技能為治安盡一己之力，也很相當地開心與榮幸！

淡水警分局長黃南山表示，警方春節期間守護治安不鬆懈，持續擴大打擊犯罪，守護市民生命、財產安全。

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