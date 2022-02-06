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    輕裝登六順山迷途 7人今平安返回花蓮萬榮七彩湖

    迷路的7名登山客包括6大人1小孩。（花蓮縣消防局提供）

    迷路的7名登山客包括6大人1小孩。（花蓮縣消防局提供）

    2022/02/06 17:35

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕7人登山隊4日從花蓮縣萬榮鄉七彩湖輕裝出發登六順山迷途，經協作報案後花蓮縣消防局出動人力救人，幸好7人昨傳出手機簡訊告知，人在高登工作站附近的「117」電塔下方，因缺乏裝備及食物飲水，又找不到回七彩湖的路，7人昨天終於和救難人員碰頭，獲得食物裝備，今天由協作帶7人平安返回七彩湖。

    花蓮縣消防局二大隊副隊長高子翔說，7人包括6大1小孩，是昨早上11點58分傳送簡訊給朋友，告知7人位置在高登工作站附近的「117電塔」下方，朋友要7人留在原地，消防局昨天下午接獲親友轉報，透過台電取得電塔的座標定位後，消防局及林務局救難人員共4人，會同高山協作團隊在昨天下午找到體力耗盡的7人給予食物及飲水等，今天7人已隨協作返回七彩湖紮營地，前一天搭直升機上七彩湖的4名救難人員，也在今天早上8點搭黑鷹直升機返回花蓮。

    他說，7人走錯的六順山往高登工作站方向，是高登往六順山的新路，手機訊號差，也幸虧4日當晚7人在高登工作站過夜，才能在缺水缺食物裝備下，在低溫的高海拔沒有失溫保住一命，昨天早上雖試圖自行走回七彩湖求救，但是走錯路，沒有折返回正確路上。

    7人隊伍是請協作從丹大林道上七彩湖，4日一早從七彩湖輕裝出發單攻六順山，來回路程約5小時，預定攻頂完畢後就循原路返回，但7人直到晚餐時間都尚未回來用餐，協作團體也派人前往六順山尋找未果，由於稜線上手機可通，手機也聯繫不上7人，懷疑該隊伍走錯方向，向消防局報案。

    迷途的7人被尋獲的117電塔（紅色標記位置），位於高登工作站北邊流籠頭附近。（花蓮縣消防局提供）

    迷途的7人被尋獲的117電塔（紅色標記位置），位於高登工作站北邊流籠頭附近。（花蓮縣消防局提供）

    花蓮線消防局派4人，包括1名林務局人員，昨搭乘黑鷹直升機前往七彩湖救人。（花蓮縣消防局提供）

    花蓮線消防局派4人，包括1名林務局人員，昨搭乘黑鷹直升機前往七彩湖救人。（花蓮縣消防局提供）

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