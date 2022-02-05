春節尾聲國道中部不到2天釀87件追撞 國道警曝原因

春節連假倒數第2天，國道中部下午湧現北返車潮。 （記者湯世名攝）

2022/02/05 21:08

〔記者湯世名／彰化報導〕農曆春節連假倒數第2天，不少人提前北返，國道中部湧現車潮，卻也傳出不少追撞事故，據國道三隊、七隊統計，國道1號、3號中部在昨天24小時到今晚8時為止，共發生87件追撞車禍，這些事故多半是在車潮壅塞時發生，國道警方分析與未保持安全行車距離，以及長時間塞車導致注意力不集中、精神不佳等因素有關，呼籲用路人小心行車。

國道三隊統計，從大年初四凌晨零時起到今天晚間8時為止，轄線國道1號中部路段共發生49件追撞事故，所幸都是A3（未有人員受傷）追撞事故，但仍造成後方車流壅塞，所幸都能迅速化解恢復順暢。

請繼續往下閱讀...

國道七隊則統計轄線國道3號中部路段，從大年初四凌晨零時起到今天晚間8時為止，共發生38件追撞事故，其中1件造成人員受傷，所幸傷勢不嚴重，其餘都是A3事故，但也造成後方車流短暫回堵。

國道三隊、七隊轄線在44小時內共發生87件追撞事故，其中國道三隊轄線從年初四凌晨零點到年初五凌晨零點發生38件車禍事故，還創下今年春節9天連假中，單日車禍事故件數最多的紀錄。

春節連假邁入尾聲之際，國道中部路段卻在不到兩天內發生87件追撞事故，國道警方分析認為，由於車流量大，車輛之間若未保持安全行車距離，一旦稍不注意就很可能發生碰撞，此外，長時間塞在車陣當中，一旦注意力不集中，也容易與前車發生碰撞，若再加上自身精神狀態不佳，就容易發生車禍，因此這87件車禍事故多半是發生在車流量大的時段。

今天大年初五連假倒數第2天，國道1號中部路段下午即湧現北返車潮，晚間行車時速一度低到剩下30公里左右。國道警方呼籲用路人晚間行車一定要集中精神，若有精神狀態不佳也應駛入國道休息站，休息養足精神後再上路。

春節連假倒數第2天，國道中部下午北返車流量明顯變多，晚間達到高峰車輛走走停停。（翻攝高速公路1968）

春節連假倒數第2天，國道中部晚間北返車潮達到高峰車輛走走停停。（翻攝高速公路1968）

春節連假倒數第2天，國1與國3中部38小時內共傳出87件追撞事故。（國道警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法