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    首頁　>　社會

    年輕人夫負債想不開 同齡警同理心開導

    南市四分局員警在安平四草沙灘發現面海獨坐的尋短男。（民眾提供）

    南市四分局員警在安平四草沙灘發現面海獨坐的尋短男。（民眾提供）

    2022/02/05 19:56

    〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警第四分局安平派出所警員何致涵於4日下午服勤時，接獲緊急協尋通報指「1名30餘歲男子在家留下欲輕生留言，就駕駛小客車離家，可能前往安平海邊」。何員憑敏銳直覺到安平四草大橋高處眺望，果然看見獨坐沙灘遠眺大海的尋短男，一陣安撫後，尋短男被帶到警所，員警連絡其妻帶丈夫返家。

    何員以同理心、警察敏銳直覺及經驗，判斷該男子很可能會到四草大橋一帶，果不出其然，員警在大橋堤防附近找到男子駕駛的自小客車，但不見其身影。

    員警沒有放棄、爬上四草大橋堤防到高處瞭望，總算皇天不負苦心人，當天下午2點許看見有1名男子獨坐在沙灘上遠眺大海，何員唯恐遲一步，一切就都晚了，於是快步走上前、詢問並核對男子身分，才確認就是家人一直在找的欲輕生男子。

    警方側面了解，尋短男是因債務問題心情鬱悶而萌生輕生念頭，何員以其與輕生男同為30多歲，剛進社會辛苦工作的年輕人立場，分析目前疫情期間各行各業都很艱困，年輕人打拚的苦楚與不順，對男子認真開導，觸動其內心，打消想不開的念頭，平安將尋短男帶到派出所，同時通知其妻到派出所將丈夫帶回家照護，免於憾事發生。

    南市警四分局長王子雄表示，人生不如意事，十有八九，但天無絕人之路，應勇敢面對、不可輕生，遭遇挫折困難時，可尋求親友、政府或社會協助；也請大家平時多關心周邊親朋好友，適度排解負面情緒，遇有問題一定要向外求援，勇敢求救不是弱者，千萬不要悶在心裡、獨自承受。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
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    警方把尋短男帶到派出所並連絡其妻到所帶回一時想不開的丈夫。（民眾提供）

    警方把尋短男帶到派出所並連絡其妻到所帶回一時想不開的丈夫。（民眾提供）

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