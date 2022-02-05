男當街砍人 麵攤老闆仗義被撞飛

蘇男被麵攤老闆趕跑後，竟開車衝撞麵攤造成兩人受傷。（讀者提供）

2022/02/05 05:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕傳統觀念認為「被欠債欠過年，容易影響隔年運勢」，高雄一名廿二歲蘇姓男子，不滿葉姓男子春節前夕跑到他家討債，竟當街持刀追砍債主葉男，葉躲到路邊麵攤，麵攤吳姓老闆仗義幫忙打退蘇男，蘇男竟開車衝撞吳，並波及謝姓婦人，蘇男事後主動投案，被警方依殺人未遂送辦，橋頭地檢署檢方裁定兩萬元交保。

聊天婦人也被波及

葉男認為，昔日國中同學蘇男欠他九千元不還，上月廿九日上午十點多，葉男特地前往蘇男家中要錢，蘇男自覺沒面子，竟拿刀當街追砍葉男，葉男一路躲到彌陀區中正路某麵攤前，蘇男先朝葉男的腰部砍了一刀，負傷的葉男躲到麵攤求救。

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麵攤吳姓老闆見狀，雖然與葉、蘇素不相識，仍拿椅子出來把行凶的蘇男趕走，未料蘇男離去不久，竟開車返回麵攤，把吳姓老闆和另名在麵攤聊天的謝姓婦人撞飛，然後開車逃離。

警方獲報將受傷的葉、吳、謝三人送醫，三人均無生命危險，闖禍的蘇男事後向警方投案，警詢後依殺人未遂送辦，橋頭檢方複訊後裁定兩萬元交保。

不過家屬上網爆料此事，不滿吳姓老闆和謝姓婦人無辜受牽連，迄今仍在醫院無法回家過年，蓄意開車撞人的嫌犯還可以交保回家，質疑檢警辦案；對此檢方澄清，本案是一人犯罪，難認有滅證及串供之虞，依目前的事證，也難認蘇男有反覆實施特定犯罪之虞，與刑事訴訟法規定的羈押要件不符，才會諭知兩萬元交保。

蘇男不滿被追債，持刀當街砍殺葉男。（讀者提供）

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