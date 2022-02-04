馬公鬧區清晨鬥毆 警方出動快打部隊壓制法辦

農曆春節假期，馬公中正鬧區發生鬥毆事件，警方出動快打部隊。（馬公警分局提供）

2022/02/04 15:39

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕農馬公中正路鬧區今日清晨發生鬥毆事件，一群年輕人酒後駕車巧遇友人，竟一時興起破壞鄰近商家娃娃機，並與路過駕駛發生衝突，警方據報後出動快打部隊，強力壓制後依妨害秩序罪嚴辦。

馬公警分局調查指出，今〈4〉日早上7時10分，俞姓民眾及其友人等5人，於市區KTV飮酒後，駕車行經馬公中正、光明路口時，偶遇友人駕自小客車經過，俞民上前與友人聊天，因俞民酒後情緒亢奮，遂拿起友人車上之器物，毀損附近店家娃娃機台，恰好駕車路過另一陳姓民眾及其太太，誤以為俞民欲攻擊其車輛，雙方遂起衝突。

請繼續往下閱讀...

馬公分局獲報後，立即啟動快打部隊到場，由副分局長張宗聖率偵查隊副隊長及啟明所長等人，以優勢警力有效處理及控制，迅速化解衝突，除將傷者3人送醫外，並將俞、盧及洪姓3名涉案人及在場5名友人立即帶回馬公警分局偵辦，後續警方將依涉犯刑法聚眾鬥毆、傷害、毀損等罪隨案移送澎湖地檢署偵辦。

馬公警分局呼籲，刑法妨害秩序罪明定3人以上為「聚眾」，而攜帶凶器或其他危險物品施強暴脅迫、鬥毆者，其刑責可加重至1/2，最重可處7年以下有期徒刑，且在場助勢者亦有刑責，警方打擊犯罪無假期，保護社會安全的決心不容挑戰，提醒民眾切勿以身試法，另有發現不法可直接撥打報案電話110向警方檢舉。

警方快打部隊出動，壓制鬥毆群眾。（馬公警分局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法