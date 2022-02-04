騎士們衝合歡山克難關遇強風吹倒機車 警方籲：中午前後通過山區

台14甲克難關路段強風，造成機車騎不過去，不少人還倒車，昨晚由警方出動協助推車通過。（新城警分局提供）

2022/02/04 14:31

〔記者花孟璟／花蓮報導〕10多輛機車騎士在昨天傍晚從花蓮衝合歡山，但傍晚5點半騎到台14甲霧社支線接近合歡山「克難關」路段，突然遭四面八方吹來的強勁風力吹得東倒西歪，機車直接倒車，加上高海拔冰寒的霧雨，風寒效應下讓騎士們險些失溫，雙手幾乎凍僵，幸虧警方冒雨前往救助才脫困！

克難關位於台14甲34.2K、海拔3179公尺處，公路在此通過石門山、石門山北峰之間的隘口，由於長年風勢強勁，又稱「大風口」，由於昨天大年初三寒流來襲，昨天傍晚5點至今晨7點，公路局在翠蜂至大禹嶺路段（18K~41.5K）實施預警性封路，以防山區夜間道路結冰造成事故。

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然而警方昨晚6點左右，接獲一群機車騎士報案，在克難關遭遇強風襲擊，而且風向不定，騎士防禦右邊強勁側風時，突然風又轉向從左方吹來，車輛寸步難行，許多騎士車輛遭強風襲擊倒車，加上天空飄冷雨，合歡派出所接獲報案後，員警頂著強風幫助被凍僵的騎士推車，通過長約50公尺的強風隘口，至晚間7點左右脫離危險。

合歡派出所副所長阮漢魁說，受困機車騎士事後告知，昨天因在國家公園園區四處玩，到下午4點才啟程往合歡山前進，但到關原、大禹嶺時已接近天黑，他說，去年國慶年假末尾，克難關也有80多位機車騎士因強風受困。

他建議機車騎士，傍晚過後的克難關容易刮起10級以上強陣風，呼籲遊客在行程安排上務必掌握時間，機車最好在中午前後就通過克難關（34.2K）、晚間易結冰且陡峭的水晶宮（32K）路段，避免因天候巨變而受困。

台14甲克難關路段強風，造成機車騎不過去，不少人還倒車，昨晚由警方出動協助推車通過。（新城警分局提供）

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