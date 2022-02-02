女看護照顧老董變同居 獲贈房屋勝訴、吞4658萬卻判罪

朱姓看護涉侵吞老董4千餘萬，被高雄高分院判罪。（記者鮑建信攝）

2022/02/02 08:37

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市朱姓看護照顧游姓董座，日久生情而同居，卻趁他癌未之際，持印鑑證明到農會涉嫌盜取18張定存單共4658萬，被高雄高分院依偽造文書、詐欺等罪，判處有期徒刑2年，可上訴。

不過，游姓老董曾將高雄市1棟房屋贈與朱女，家屬也打官司要求歸還，結果被橋頭地院判決敗訴，理由是採信朱女所說，她與游男同居10年而獲贈與，此案也可上訴。

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據了解，2005、6年間，游姓老董請朱姓女子照顧，後來發生感情，曾同居10餘年。2人日常生活均出雙入對，並曾在2017年9月18日一同前往日本遊玩5、6日，朱女對外也以「游太太」自居。

判決書指出，2017年11月中旬，游男因肺癌入住高雄1家大型醫院治療，朱女則在同月16日下午，涉嫌持游印鑑等證明，前往屏東縣滿州鄉農會，將18張定存單解約，共盜領4658萬元。案經游姓董座家人訴請檢警偵辦。

朱女指稱，11月15日晚上，游在病房內，口頭告知定存單之事，並說要把裡面的錢給她，當時律師也在，所以才在隔天去提領並存入自己在滿州農會帳戶，否認犯行。

1、2審法官調查，根據律師提出當天的錄影檔案，勘驗內容後，認為游當時已處於極度疲倦、嗜睡狀態，意識難認清醒，因此判決朱女有期徒刑2年。

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