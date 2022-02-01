景點、大廟安全宣導 台南消防遊戲添年味
2022/02/01 18:16
〔記者楊金城／台南報導〕春節期間，台南市消防局基層分隊到民眾喜愛的走春景點、宮廟舉辦消防安全宣導和體驗活動，火災發生，以提升民眾滅火及逃生避難能力，設計的遊戲也迎合過年充滿年味喜氣，很有創意。
南市消防局第一救災救護大隊柳營分隊今天（1日）大年初一至柳營觀光聖地德元埤荷蘭村辦理防火宣導活動，現場佈置各項防火防災宣導海報及CPR的體驗，因應過年熱鬧氣氛，消防隊還搬出消防車戳戳樂，在消防車上綁上宣導氣球，也在氣球裡頭放置了兌換禮物小紙條，在搓破宣導氣球學習消防知識也能獲得獎品，吸引許多小朋友來體驗。
請繼續往下閱讀...
第一大隊東山分隊則到東山碧軒寺大廟廣場舉辦春節擴大防火宣導，利用九宮格設計、十多項主題讓民眾抽卡配對，配對完成即獲得宣導禮品及應景紅包袋小禮增添過年喜氣。
第四大隊善化分隊今天也配合善化大廟慶安宮辦理「善化慶安宮金虎年平安歲錢福袋發放」，搭配擴大防火宣導活動，參與民眾共計約上千餘人。
善化慶安宮金虎年歲錢福袋限量2022個，福袋發放前並放在廟內3天讓媽祖加持，吸引信眾、遊客排隊，十分熱鬧。
第四大隊大隊長蔡國保表示，透過春節宣導活動增進民眾對火災預防及一氧化碳中毒之防範及CPR能有更深一層的認識，以期減少火災及意外的發生。