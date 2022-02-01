景點、大廟安全宣導 台南消防遊戲添年味

南市消防局第四大隊善化分隊今天年初一，配合善化大廟慶安宮辦理「善化慶安宮金虎年平安歲錢福袋發放」，搭配擴大防火宣導活動，消防標語春聯喜氣洋洋。（分隊提供）

2022/02/01 18:16

〔記者楊金城／台南報導〕春節期間，台南市消防局基層分隊到民眾喜愛的走春景點、宮廟舉辦消防安全宣導和體驗活動，火災發生，以提升民眾滅火及逃生避難能力，設計的遊戲也迎合過年充滿年味喜氣，很有創意。

南市消防局第一救災救護大隊柳營分隊今天（1日）大年初一至柳營觀光聖地德元埤荷蘭村辦理防火宣導活動，現場佈置各項防火防災宣導海報及CPR的體驗，因應過年熱鬧氣氛，消防隊還搬出消防車戳戳樂，在消防車上綁上宣導氣球，也在氣球裡頭放置了兌換禮物小紙條，在搓破宣導氣球學習消防知識也能獲得獎品，吸引許多小朋友來體驗。

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第一大隊東山分隊則到東山碧軒寺大廟廣場舉辦春節擴大防火宣導，利用九宮格設計、十多項主題讓民眾抽卡配對，配對完成即獲得宣導禮品及應景紅包袋小禮增添過年喜氣。

第四大隊善化分隊今天也配合善化大廟慶安宮辦理「善化慶安宮金虎年平安歲錢福袋發放」，搭配擴大防火宣導活動，參與民眾共計約上千餘人。

善化慶安宮金虎年歲錢福袋限量2022個，福袋發放前並放在廟內3天讓媽祖加持，吸引信眾、遊客排隊，十分熱鬧。

第四大隊大隊長蔡國保表示，透過春節宣導活動增進民眾對火災預防及一氧化碳中毒之防範及CPR能有更深一層的認識，以期減少火災及意外的發生。

南市消防局第四大隊善化分隊今天年初一在善化大廟慶安宮辦理擴大防火宣導活動，吸引民眾參加，增添年味。（分隊提供）

柳營消防分隊到德元埤荷蘭村辦理防火宣導活動，現場佈置各項防火防災宣導海報及CPR的體驗，民眾參加踴躍。（分隊提供）

南市柳營消防分隊到德元埤荷蘭村辦理防火宣導活動，消防隊搬出了消防車戳戳樂，民眾玩開拿獎品又學習消防常識。（分隊提供）

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