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    女保險員驚呼「車子好大」 男一句「有我大嗎」賠3萬

    台北地院判李男應賠女同事3萬元。（資料照）

    台北地院判李男應賠女同事3萬元。（資料照）

    2022/02/01 16:42

    〔記者吳政峰／台北報導〕一間人壽公司的女性保險員，2020年間跟李姓男同事在公司停車場抽菸，看到一輛車駛入，驚呼「這輛車好大」。李男回一句「有我大嗎...給妳看看」，被女保險員認定性騷擾，求償60萬元，台北地院日前判李男應賠3萬元。

    2020年12月間，女保險員與李男在通訊處停車場前抽菸，一輛車子駛入場內，她驚呼「這輛車好大」。李男聽到後回「說什麼好大，有我大嗎？不然走啊！給你看看」。

    女保險員覺得遭到李男言語性騷擾，又指李男之前多次刻意從背後接近她，亦曾趁她彎腰拿東西時用肢體不當碰觸，讓她心理遭到創傷，感到恐懼、失眠、焦慮，對近距離的男性產生不適感，為此，多次尋求心理諮商。

    女保險員主張李男的黃色笑話已造成其心理壓力，甚至離職，因而提告求償60萬元。

    李男否認性騷擾，辯稱經過公司調查，肢體接觸已被認定不成立；至於言語部分，公司雖一度認定成立性騷擾，但被台北市社會局撤銷，要求改依性別工作平等法處置，至今尚未定案。

    北院調查，李男不否認說過那些話，並曾在公司早會當著大家的對女子說「「姐，單純就黃色笑話，開玩笑的部分，我可以道歉，肢體接觸的部分，我打死...」，可見得李男承認那些話屬於黃色笑話。

    北院認為，李男不否認開黃腔，亦曾向被害女感到遭冒犯而表達歉意，主觀上有性暗示，侵犯人性尊嚴，日前判李男應賠3萬元，可上訴。

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