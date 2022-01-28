國會性騷擾事件 陳雪生向范雲公開道歉了

國會性騷擾事件落幕。在民進黨團總召柯建銘（中）的見證下，國民黨立委陳雪生（左）今天公開向民進黨立委范雲（右）道歉。（范雲國會辦公室提供）

2022/01/28 12:12

〔記者簡惠茹／台北報導〕國會性騷擾事件落幕，國民黨立委陳雪生今天公開向民進黨立委范雲道歉。范雲表示，三案勝訴終還給她基本的正義，而陳雪生今天的公開道歉，是台灣推動性別平等進程中，一個重要的範例。

范雲表示，經過一年半的時間，陳雪生今天在民進黨團總召柯建銘的見證下，向她公開道歉。這道歉，也讓她再次更感同身受許多性騷擾事件受害者的心路歷程。

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范雲表示，她是一個立委，能有公眾的關注、替自己發聲的管道，也有其他同事的支持，那麼其他尋常人民呢？他們得花多大的力氣，才能要到公道？

范雲指出，除了性騷擾事件本身，這一年半來，她經歷了行政申訴、民事及刑事告訴的漫長痛苦過程。三案勝訴終還給她基本的正義；而陳雪生今天的公開道歉，是台灣推動性別平等進程中，一個重要的範例。

范雲說，她願意理解陳雪生在性騷擾事件發生後，各種直覺反應及言語反擊，很可能是因為在其人生中沒有接受過性別平等教育，不夠瞭解性別平等、對他人身體界線必須尊重的概念。希望這樣的道歉，能被關注，她也願意肯定陳道歉的勇氣。

范雲表示，性別平等教育法施行18年，也代表台灣35歲以上的成年人沒有受過性別平等教育。所以我們更需要一再宣導、教育與傳遞性別平等的重要性。如此，才能減少加害人，也讓被害人更有勇氣求助與爭取公平對待。

范雲表示，今天她也向陳雪生表達，希望陳委員未來可以一起努力，推動性別平等、防制性別暴力，期盼有一天，我們的社會，能不分性別彼此尊重他人，終止性騷擾、性侵害的發生。

國民黨立委陳雪生（左）今天公開向民進黨立委范雲（右）道歉。（范雲國會辦公室提供）

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