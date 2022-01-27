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    給300元揪女學生外拍 教授趁機「啵啾」被判有罪還得賠錢

    陳姓國立大學教授揪女學生到高美館園區外拍，趁機「啵啾」女學生被判有罪還得賠錢。（資料照）

    陳姓國立大學教授揪女學生到高美館園區外拍，趁機「啵啾」女學生被判有罪還得賠錢。（資料照）

    2022/01/27 10:44

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕陳姓國立大學助理教授上網揪女學生外拍，只給300元車馬費卻趁機偷親女學生，女學生提告性騷擾，陳辯稱他只有親手，而且是國際禮儀，被法官依性騷擾罪判徒刑4月，另民事部分還要再賠8萬元。

    喜愛攝影的陳姓助理教授，加入臉書「素人互惠外拍團」社團後，與未成年的女學生相約以互惠模式進行外拍（即攝影師為模特兒拍攝照片，原則上不向對方收取費用，雙方並共享拍攝所得之攝影作品），但有另給300元的拍攝費用與車馬費。

    去年4月23日上午9點，兩人約在高雄市立美術館園區內進行外拍，兩人在落葉區拍照時，女學生的頭不慎撞到樹幹暈眩倒地，陳見狀上前扶起女學生時，趁機用手環抱女學的腰部，另一手觸碰女學生大腿，再親吻她的右側頭部及手背，女學生當下表明「不要親我」，陳教授立刻停手。

    當天中午11點，兩人結束外拍行程後，女學生返家後傳訊問陳教授「想了解一下，剛剛為什麼要親我，我不太敢問，但還是問看看」，陳教授回她：「自然而然的就想要親你一下，希望不會讓你覺得不舒服；我很誠懇地表達我的歉意，我在這裡鄭重向您道歉，希望您原諒我的魯莽與草率」等語。

    事後，女學生疑因此事壓力過大，導致精神疾病復發後就醫，才向爸媽提起此事，被爸媽帶到警局報案；高雄地院審理時，陳教授否認犯行，辯稱當天純粹只有要攝影，他有主動親女學生的手，但是不小心親到頭髮，且因女學生的裙子飛起來，為了避免走光，才會用手壓下裙子，並非有意觸碰她的大腿。

    陳教授還說，自己在大學教授的多元文化課程，親吻國王、王后等王公貴族的手臂，均是一般社交禮儀，亦屬高貴與聖潔的象徵，不應將他親吻女學生手臂的行為，曲解成性騷擾。

    但法官根據相關事證不採信陳教授的說詞，依性騷擾罪判他徒刑4月，得易科罰金；女學生另提30萬元民事求償，法官認為他確實已侵犯女學生權益，並造成她精神上的損傷，因此判陳應賠8萬元，可上訴。

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