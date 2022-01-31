威力彩連29摃上看8億！今彩539頭獎1注獨得 春節大紅包送出30組！

威力彩、38樂合彩大樂透、大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

2022/01/31 22:40

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月31日）開獎的第111000009期威力彩、第111000011期大樂透及第111000026期雙贏彩均摃龜；第111000026期今彩539頭獎1注，由新北市板橋區溪北路36號1樓的「億金彩券行」開出。另外，威力彩至本期已連續29摃。

第111000009期威力彩中獎號碼為「第一區：03、07、18、21、23、37，第二區：06」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共20注中獎，每注可得15萬元；肆獎共172注中獎，每注可得2萬元；伍獎共902注中獎，每注可得4000元；陸獎共6149注中獎，每注可得800元；柒獎共1萬909注中獎，每注可得400元；捌獎共5萬9483注中獎，每注可得200元；玖獎共7萬7829注中獎，每注可得100元；普獎共13萬2670注中獎，每注可得100元。

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第111000009期38樂合彩中獎號碼為「03、07、18、21、23、37」，五合共1注中獎，每注可得115萬；四合共4注中獎，每注可得6萬7500元；三合共91注中獎，每注可得5750元；二合共1703注中獎，每注可得750元。

第111000011期大樂透中獎號碼為「04、14、32、33、43、44；特別號：49」，頭獎摃龜；貳獎3注中獎，可得98萬1904元；參獎共98注中獎，每注可得6萬1421元；肆獎共221注中獎，每注可得1萬7509元；伍獎共5057注中獎，每注可得2000元；陸獎共6706注中獎，每注可得1000元；柒獎共6萬6588注中獎，每注可得400元；普獎共9萬2826注中獎，每注可得400元。

第111000026期雙贏彩中獎號碼為「03、04、05、09、14、15、17、18、19、20、21、22」，頭獎摃龜；貳獎共4注中獎，每注可得10萬元；參獎共144注中獎，每注可得500元；肆獎共1721注中獎，每注可得100元。

第111000026期今彩539中獎號碼為「05、16、17、33、38」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共322注中獎，每注可得2萬元；參獎共9897注中獎，每注可得300元；肆獎共10萬8897注中獎，每注可得50元。

第111000026期39樂合彩中獎號碼為「05、16、17、33、38」，四合共1注中獎，每注可得21萬2500元；三合共263注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9278注中獎，每注可得1125元。

第111000026期3星彩中獎號碼為「139」，正彩共49注中獎，每注可得1萬2500元。

第111000026期4星彩中獎號碼為「8234」，正彩共1注中獎，可得12萬5000元。

第111000011期大樂透春節大紅包中獎號碼為「01、03、09、25、33、34、36、43、48」。

春節過年期間大樂透加碼，從本月28日起至2月11日，連續15天，天天開獎。另自1月28日至2月11日每期加開「春節大紅包」，只要開出的9個號碼對中6個號碼就中獎，360組若遲未送完，最長會增開至2月15日（元宵節）。

「春節大紅包」的對獎方式，春節期間每期大樂透均加開9個「春節大紅包」獎號，購券者只要對中當期9個「春節大紅包」獎號中的任6個，即為中獎。每期都有84組能對中「春節大紅包」的號碼組合，各組總獎金皆為100萬元，由該組所有中獎注數均分。

1月28日至本期累計開出85組春節大紅包，還有275組，將於2月1日晚間持續加開。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

雙贏彩獎號。（圖取自台灣彩券官網）

大樂透「春節大紅包」獎號。（圖取自台灣彩券官網）

3星彩、4星彩獎號。（圖取自台灣彩券官網）

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