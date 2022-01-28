通緝犯躺後座裝醉被警識破 秒鑽駕駛座欲開車逃亡遭逮

台北市保大攔到一輛汽車，驚見後座腳踏墊上有一名男子昏睡，經調查竟是一名通緝犯，男子露餡後爬駕駛座試圖逃逸，所幸遭警方及時制止脫逃。（記者闕敬倫翻攝）

2022/01/28 20:30

〔記者闕敬倫／台北報導〕台北市保安警察大隊在路邊攔查酒駕，驚見一輛汽車的後座腳踏墊上有一名男子昏睡，但卻毫無酒氣、樣貌詭異，經員警調查竟是一名通緝犯，男子發現露餡後，迅速爬到駕駛座，試圖駕車逃逸，仍遭警方拉住手剎車及褲腰帶，及時制止脫逃；警方又從駕駛身上搜出摺疊刀、甩棍等違禁品，警詢後將2人移送法辦。

1月25日凌晨0時左右，北市保警大隊第五中隊小隊長郭家雄率警員林天輝、廖聰穎、何皇杰、呂建興、施竑皓、謝志義等7員，在信義區市民大道五段50號前執行酒測勤務，攔查到一輛自小客車，駕駛神色有異、略帶慌張，遂引導該車輛停靠路邊，請駕駛配合受檢。

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駕駛將車輛停妥後，員警驚見後座腳踏墊上竟蜷縮一名男子，駕駛盧男稱男子是他朋友，因喝得太醉睡得不省人事；郭員見狀心生警惕，車內沒有一點酒氣，不像有泥醉情形，當場戳了後座男子幾下，並喊聲說「帥哥，帥哥，起來了」，但男子仍然動也不動、毫無反應。

在核對盧姓駕駛身分的過程中，其他眼尖員警發現副駕駛座的包包露出一張身分證，隨即利用警用行動電腦查詢，並比對證件照片，赫然查出是後座朱姓男子，且他還是一名通緝犯。

郭員再度搖晃朱男，直稱「不要再裝了、趕快起來」，豈料朱男一反先前裝睡樣態，從後座迅速鑽向駕駛座，企圖駕車逃逸，但郭員轉身伸手抓住朱嫌褲腰帶，同時拉起手煞車，但朱男仍持續困獸之鬥，不斷頑強抵抗，最後在幾位員警合力壓制下，朱男才俯首就擒，乖乖被解送歸案。

此外，警方還在盧姓駕駛身上起獲摺疊刀及伸縮警棍，由於2樣都是列管違禁品，警詢後依違反社會秩序維護法將盧男移送台北地檢署。

警方在盧姓駕駛身上起獲伸縮警棍。（記者闕敬倫翻攝）

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