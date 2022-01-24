警抄美魔女賭場 通緝犯跳4樓卡防火巷

新北市新莊警分局取締女子陳靜冠開設的賭場，查獲8名賭客。 （記者吳仁捷翻攝）

2022/01/24 05:30

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市女子陳靜冠以一頭紅髮在賭場界著稱，她昨凌晨涉嫌在新莊一處公寓加蓋頂樓揪賭，警方取締賭場攻堅時，身背三條通緝罪嫌的李姓男子心虛從四樓頂跳下，卻卡在三樓高防火巷間夾縫，還出動消防人、車救助，警方在場查獲主嫌陳女及跳樓的李嫌、張姓女通緝犯這對毒鴛鴦在內八名賭客、查扣七萬餘元抽頭金、賭具、監視器、九公克毒品等證物，全案依涉犯賭博、毒品及社維法等罪嫌送辦、裁罰。

警方調查，三十八歲紅髮美魔女陳靜冠於二O二一年春節時，同樣在昨凌晨被查獲的新莊福興街四樓公寓頂樓大開天九牌賭場被警方取締，近來因年關將屆，她又想開賭場大撈一筆，不知轄區頭前派出所早已掌握相關情資；附近鄰居說，昨凌晨原已入睡，突聽到墜落聲響，出門一看赫見大批警力到場，還傳出喝令聲響，才知道是警方在抄賭場。

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警方攻堅時，四十六歲李姓賭客因有毒品等三條通緝，擔心被逮要入監，他破壞四樓頂鐵窗後跳下，從寬僅七十公分防火巷跳下，卻受困二、三樓間，消防員到場，連忙要他別亂動了，再將他吊掛下樓。

警方當場查獲紅髮的賭場主持人陳女、八名賭客，其中兩人為李姓通緝犯及二十六歲張姓女通緝犯（毒品通緝）一對毒鴛鴦，警方查扣骰子賭具、監視器、抽頭金、賭資七萬餘元，至於安非他命、海洛因毒品及吸食器等部分，李嫌承認為他持有，全案依法送辦、裁罰，並將毒鴛鴦押解歸案。

據了解，陳女承租公寓四樓，與四名未成年子女同住，她利用頂樓加蓋經營賭場，警方昨查獲賭場後，一併通報陳女一家為高風險家庭，社工介入瞭解是否需緊急安置。

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