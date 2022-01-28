領120萬元發紅包「怕怕的」 中警護鈔女商人好安心

陳婦提領120萬元準備發紅包，員警獲報趕往護鈔。（記者許國楨翻攝）

2022/01/28 18:48

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名女商人今天到銀行領了120萬元新鈔備備發紅包，隨即獨自帶著巨款要步行回家，行員得知唯恐途中被盯上遇劫，提醒她警方有護鈔服務可以申請，立即由兩名員警荷槍實彈陪同，並以巡邏車載送返家，貼心的為民服務讓她覺得好窩心。

台中市第二分局育才派出所於農曆牛年上班日最後一天（28日），接獲轄內銀行轉報，57歲陳姓婦人有提領巨額鈔票的需求，經行員關懷慰問，她表示住家就在銀行附近，要獨自帶著款項「步行」回家，行員一聽便告知，警方有提供護鈔服務，只要填寫簡單的表單後即可向派出所申請護鈔服務。

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警方獲報隨即派員前往銀行，二名員警荷槍實彈陪同，以巡邏車載送陳婦返家；陳婦表示，家中長輩、小孩多，加上經營小本生意，連同發員工紅包，大約要領120萬元，以往過年領錢帶在身上都只敢用平凡包包揹著，回家路上也「怕怕的」深怕被不肖之徒覬覦，此次有員警護送令人放心，往後有提款需求會請警方協助，十分感謝員警的幫忙。

警方表示，許多民眾趕著在過年前到銀行、郵局提領新鈔準備發紅包，這段期間警方除了加強金融機構安全維護措施外，也提供存、提款護鈔服務，民眾有需求皆能向鄰近派出所申請，警方會依據民眾需求協助護送到指定地點，確認民眾及款項安全。

分局長陳家銘表示，111年加強重要節日安全維護工作以「治安平穩」、「交通順暢」及「民眾安心」為三大主軸，提供民眾「舉家外出安全維護」、「機動派出所」及「護鈔」等多項便民措施，歡迎民眾多加利用，也提醒民眾遵守相關防疫規定，員警將持續縝密部署各項勤務，讓市民朋友平安、快樂、過好年！

員警以巡邏車載送陳婦返家。（記者許國楨翻攝）

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