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    首頁　>　社會

    中市男子8秒連遭2槍「行刑式」槍決 槍手被聲押

    台中警方案發後3小時，於東協廣場樓頂逮捕兇嫌趙子穩。（讀者提供）

    台中警方案發後3小時，於東協廣場樓頂逮捕兇嫌趙子穩。（讀者提供）

    2022/01/27 15:07

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市男子趙子穩昨天（26日）疑因不滿老大林姓男子欺壓，「事情（詐賭等）都是我在做，錢都是他在賺」，再加上林男向他討債，還揶揄「跟老大30多年，3萬元還不出來？」，趙男被激怒後，約8秒鐘連開2槍「行刑式」槍決擊斃林男，中市警局三分局今天上午依殺人罪移送台中地檢署，檢方今天下午向法院聲請羈押，台中地院裁定中。

    台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠說，趙男涉嫌對林男頭部射擊2槍，導致林男死亡，檢察官認為趙男涉入殺人罪嫌重大，所犯是5年以上重罪且有逃亡疑慮，據此向台中地院聲請羈押。

    另外，林男頭部中2槍傷亡，警方卻只有在現場找到1顆彈頭（改造彈藥），另1顆彈頭可能卡在死者遺體內，中檢請法醫研究所支援X光勘驗車，今天下午驗屍時協助尋找彈頭。

    這起刑案發生於昨天中午，趙子穩（49歲）不滿身為大哥的林男，一再使喚他去圍事、詐賭，卻沒有好好照顧小弟，「事情（詐賭等）都是我在做，錢都是他在賺」，林男寧願花大錢享樂，卻不願給個幾十萬元，讓他好過日子，昨天疑因林男向他催討3萬元債務，他拿不出錢，林男揶揄「跟老大30多年，3萬元還不出來？」，憤而掏槍對著林男頭部射擊一槍，林男倒地之後，他又上前近距離對林男頭部再補一槍，短短8秒鐘連開2槍後逃逸，中市警方3小時之後，於中區東協廣場頂樓逮捕。

    趙子穩於此超商的用餐區，對林男頭部連開兩槍後逃逸。（資料照）

    趙子穩於此超商的用餐區，對林男頭部連開兩槍後逃逸。（資料照）

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